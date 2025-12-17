Landesliga-Verteidiger wechselt in Bezirksliga und weitere Transfers

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Die Spvgg Cannstatt freut sich in der Winterpause über den Zugang von Devrim Azad Sefer. Der 21-jährige Verteidiger war in der laufenden Runde für die TSVgg Plattenhardt in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, am Ball und kam dort auf zehn Einsätze. Bereits in den beiden Spielzeiten zuvor spielte Sefer für Plattenhardt, kam zusammen auf 47 Spiele und war somit am Landesliga-Aufstieg im Sommer beteiligt. Vor seiner Zeit in Plattenhardt spielte er bereits für den PSV Stutgart und in der U19-Oberliga Baden-Württemberg für den VfR Aalen. Nun verstärkt der junge Spieler die Spvgg Cannstatt in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Spvgg Au/Iller

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Die Spvgg Au/Iller begrüßt mit Moritz Stimpfle einen jungen Winterzugang. Der 19-jährige Stürmer war zuletzt für den FV Bellenberg am Ball und verstärkt nun die Spvgg in der Kreisliga B3 Donau/Iller.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SGM Neudenau/Siglingen

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Mit Richard Katron verstärkt ein erfahrener Keeper die SGM Neudenau/Siglingen in der Kreisliga A2 Franken. Der Torhüter spielte zuletzt für die SG Bad Wimpfen und den SV Lampoldshausen. In Bad Wimpfen sammelte er unter anderem auch Bezirksliga-Erfahrung.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++