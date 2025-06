Landesliga: Versöhnliches Remis am Blumengarten

Ingelheim. Nach dem 2:2 (0:1) gegen Wormatia Worms II beenden die Fußballer der Spvgg. Ingelheim eine durchwachsene Landesliga-Saison als Zehnter. „Zum Ende war es noch einmal ein versöhnliches Unentschieden für beide Mannschaften“, kommentierte Ingelheims Trainer Johannes Schön. „Auch wenn es bei Weitem kein hochklassiges Spiel war.“ Das Match sei „nicht unbedingt von hohem Tempo geprägt“ gewesen. Dennoch hörte sich der Gau-Algesheimer keineswegs unzufrieden an, sprach von einem „anständigen Saisonausklang – mit einer besseren zweiten Halbzeit“.

Zu Beginn beglückten die Platzherren ihren Coach vor 111 Fans nicht gerade mit gelungenen Aktionen. Direkt nach zwei Minuten lagen sie 0:1 hinten. Torschütze war Justin Jennewein. Keeper Bastian Rossmanith war „ohne große Drucksituation ein Fehler beim Spielaufbau“ (O-Ton Schön) unterlaufen. „Er hat zu spät abspielen wollen und der Wormser ist beim Gegenpressing gegen den Ball gelaufen, der dann im Tor gelandet ist – leider wieder mal ein sehr unglücklicher Start.“ Schön betonte: „Wir hatten uns vorgenommen, in der Konstellation, wo wir das letzte Mal so zusammen sind, noch einmal ein ordentliches Spiel zu machen und vor allem diese Intensität noch einmal zu spüren. Das 0:1 war ein Stimmungskiller.“

In der Halbzeit stellte die Spielvereinigung um, nahm gleich drei Wechsel vor. Der Intensität tat das gut. „Wir sind deutlich mutiger aus der Kabine gekommen“, so Schön. Doch Wormate David Boateng besorgte zunächst das 0:2 (49.). Allein: Die Ingelheimer schlugen durch Jonas Becker prompt zurück (51.). „Hin und wieder haben wir es danach geschafft, auf 90, 95 Prozent zu kommen“, freute sich Schön. In der Schlussminute markierte die Elf vom Blumengarten durch Francesco Teodonno mit einem kuriosen Tor den Ausgleich (90.).