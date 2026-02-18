Landesliga-Verlängerungen und Wintertransfer

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Spvgg Satteldorf

Bei der Spvgg Satteldorf treiben die Frauen in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, ihre Kaderplanung voran und setzen weiter auf junge Perspektive aus dem eigenen Nachwuchs. Lenia Henn und Kayra Top bleiben Teil der Mannschaft. Beide rückten in dieser Saison aus der Jugend auf und stehen sinnbildlich für den eingeschlagenen Ausbildungsweg des Vereins. Henn wird intern für Tempo und Lernbereitschaft geschätzt, Top sammelte bereits erste Einsatzminuten in der Landesliga.

Ebenfalls verlängert Larissa Vogel. Trotz studienbedingter Einschränkungen bleibt sie mit ihrer Erfahrung ein wichtiger Bestandteil des Kaders. Im Verein überwiegt die Freude über die Zusagen – verbunden mit dem klaren Blick auf die kommende Spielzeit.