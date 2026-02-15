Landesliga-Verlängerungen und neues Kreisliga-Trainerteam

– Foto: Sven Ebert

TSV Grünbühl II

Beim TSV Grünbühl II stellt man früh die Weichen für die kommende Saison – und setzt dabei auf geballte Erfahrung an der Seitenlinie. Ab Sommer übernimmt Sefa Keklik die Verantwortung für die zweite Mannschaft. Der neue Coach bringt eine breite fußballerische Vita mit: Ausgebildet unter anderem bei 07 Ludwigsburg und dem TV Pflugfelden, war er später Führungsspieler bei mehreren Vereinen der Region. Nach Stationen als spielender Co-Trainer beim TSC Kornwestheim und als Trainer bei der SpVgg Schlößlesfeld folgt nun der nächste Schritt in Grünbühl. Intern ist man überzeugt, dass seine taktische Kompetenz und seine Mentalität die Mannschaft weiterbringen werden.

Zusätzlich verstärkt Jonut Alexandru Ghindaru als Spielertrainer das Team. Der Rumäne wurde beim FC Brasov und bei Feyenoord Rotterdam ausgebildet und sammelte Profi-Erfahrung in den oberen rumänischen Ligen. In Deutschland war er bei mehreren regionalen Klubs aktiv und zuletzt ebenfalls als Spielertrainer tätig. Seine internationale Ausbildung kombiniert mit regionaler Erfahrung macht ihn zur idealen Ergänzung.