Landesliga-Verlängerungen und neues Kreisliga-Trainerteam

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Beim TSV Grünbühl II stellt man früh die Weichen für die kommende Saison – und setzt dabei auf geballte Erfahrung an der Seitenlinie. Ab Sommer übernimmt Sefa Keklik die Verantwortung für die zweite Mannschaft. Der neue Coach bringt eine breite fußballerische Vita mit: Ausgebildet unter anderem bei 07 Ludwigsburg und dem TV Pflugfelden, war er später Führungsspieler bei mehreren Vereinen der Region. Nach Stationen als spielender Co-Trainer beim TSC Kornwestheim und als Trainer bei der SpVgg Schlößlesfeld folgt nun der nächste Schritt in Grünbühl. Intern ist man überzeugt, dass seine taktische Kompetenz und seine Mentalität die Mannschaft weiterbringen werden.
Zusätzlich verstärkt Jonut Alexandru Ghindaru als Spielertrainer das Team. Der Rumäne wurde beim FC Brasov und bei Feyenoord Rotterdam ausgebildet und sammelte Profi-Erfahrung in den oberen rumänischen Ligen. In Deutschland war er bei mehreren regionalen Klubs aktiv und zuletzt ebenfalls als Spielertrainer tätig. Seine internationale Ausbildung kombiniert mit regionaler Erfahrung macht ihn zur idealen Ergänzung.
Mit Keklik und Ghindaru setzt Grünbühl II auf ein Trainerduo mit klarer Linie und hoher Fußballkompetenz – ein starkes Signal für die Zukunft.
Bei der Spvgg Gröningen/Satteldorf laufen die Planungen für die Saison 2026/27 auf Hochtouren – und zwei wichtige Personalien sind geklärt. Julian Konrads und Fabian Etzel haben ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben. Konrads überzeugt mit seiner besonderen Schusstechnik und seiner Vielseitigkeit, regelmäßig sorgt er mit spektakulären Treffern für Aufmerksamkeit. Auch künftig soll er ein fester Bestandteil des Offensivspiels bleiben. Mit Etzel bleibt zudem ein zuverlässiges Eigengewächs an Bord, das seit Jahren für Konstanz steht. Der Verein freut sich über die Verlängerungen und setzt weiter auf Kontinuität im Kader.
