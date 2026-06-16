Landesliga-Verlängerung, Zugänge in der Bezirksliga und Kreisliga

– Foto: Tobi Baur

Die TSG Upfingen verstärkt sich mit Maurice Bayer. Der 24-jährige Flügelspieler kehrt nach einer Pause zurück auf den Fußballplatz und soll beim Bezirksligisten frischen Schwung ins Offensivspiel bringen. Bayer war zuvor für den TSV Dettingen/Erms und den SV Würtingen aktiv. Mit Tempo, Spielintelligenz und gutem Auge für seine Mitspieler bringt er wichtige Qualitäten mit. Sein Ziel ist es, wieder mit Freunden auf dem Platz zu stehen und die Freude am Fußball zu genießen.

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GSV Hellas Reutlingen

Der GSV Hellas Reutlingen hat Alexander Novak als neuen Headcoach für die Saison 2026/27 vorgestellt. Der erfahrene Trainer stand bereits bei Oberboihingen, dem FC Reutlingen, Gönningen und Altdorf an der Seitenlinie. Mit Einsatz, Leidenschaft und Teamgeist will er die Mannschaft in der Kreisliga A2 Alb stabilisieren. Novak bringt auch als ehemaliger Spieler viel Erfahrung mit, unter anderem von den Stuttgarter Kickers, dem 1. FC Nürnberg und dem SSV Reutlingen. Auch österreichische U21-Erfahrung zählt zu seiner Vita.

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TV Oeffingen

Der TV Oeffingen kann auch in der Saison 2026/27 auf Justin Bren bauen. Der Defensivspieler bleibt dem Landesligisten erhalten und geht nach vielen Jahren in der Jugend bereits in seine zehnte Saison in der ersten Mannschaft. Bren gilt als verlässliche Stütze der Abwehr und wichtiger Bestandteil des Teams. Mit seiner Vereinstreue, Erfahrung und Stabilität setzt der TV Oe weiter auf Kontinuität in der Defensive. Der Verein freut sich über die Verlängerung und wünscht ihm viel Erfolg.

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