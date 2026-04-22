Landesliga-Verlängerung und Kreisliga-Trainerwechsel News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

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Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

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SSC Tübingen Der SSC Tübingen kann auch in der kommenden Saison auf wichtige Stützen bauen. Mit Can Acet bleibt ein Spieler an Bord, der bereits in der Aufstiegssaison zu den prägenden Figuren zählte und seine Klasse auch in der Landesliga eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Ebenso wertvoll ist der Verbleib von Dimi, der mit der Erfahrung aus mehr als 200 Spielen für den SSC in seine mittlerweile 13. Saison geht und damit einmal mehr seine außergewöhnliche Vereinstreue unterstreicht. Auch auf der Torhüterposition herrscht Planungssicherheit: Rico Erhardt, seit dem Winter wieder offiziell Teil des Teams, bleibt als erfahrener Rückhalt ebenfalls erhalten. Der SSC setzt damit weiter auf Kontinuität, Erfahrung und Identifikation. Weitere Neuzugänge sollen in den kommenden Wochen folgen. +++