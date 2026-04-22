Landesliga-Verlängerung und Kreisliga-Trainerwechsel

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der SSC Tübingen kann auch in der kommenden Saison auf wichtige Stützen bauen. Mit Can Acet bleibt ein Spieler an Bord, der bereits in der Aufstiegssaison zu den prägenden Figuren zählte und seine Klasse auch in der Landesliga eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Ebenso wertvoll ist der Verbleib von Dimi, der mit der Erfahrung aus mehr als 200 Spielen für den SSC in seine mittlerweile 13. Saison geht und damit einmal mehr seine außergewöhnliche Vereinstreue unterstreicht. Auch auf der Torhüterposition herrscht Planungssicherheit: Rico Erhardt, seit dem Winter wieder offiziell Teil des Teams, bleibt als erfahrener Rückhalt ebenfalls erhalten. Der SSC setzt damit weiter auf Kontinuität, Erfahrung und Identifikation. Weitere Neuzugänge sollen in den kommenden Wochen folgen.
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Die SGM Sulz / Sigmarswangen / Holzhausen stellt zur Saison 2026/27 die Weichen neu und setzt auf Cafer Genc als künftigen Cheftrainer. Der Inhaber der B-Lizenz bringt reichlich Erfahrung aus dem Amateur- und Profifußball mit und steht für eine offene, teamorientierte Arbeitsweise auf und neben dem Platz. Mit ihm soll die sportliche Entwicklung der SGM neuen Schwung erhalten. Gleichzeitig geht die Spielgemeinschaft mit einer klaren Neuausrichtung in die Zukunft und wird künftig gebündelt mit nur noch einer Mannschaft in der Kreisliga B antreten. Verbunden ist der Neustart auch mit großem Dank an die bisherigen Trainer Dennis Groh, Jan Meyer, Marco Wörner und Salvatore Valentino, die die SGM in den vergangenen Jahren engagiert begleitet und geprägt haben.
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