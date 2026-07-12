Landesliga-Verlängerung und Abschied nach fast 20 Jahren

– Foto: Jochen Lauxmann

Der TV Oeffingen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, kann weiter auf Leonis Memaj setzen. Der Mittelfeldspieler hat für die Saison 2026/27 verlängert und bleibt damit an Bord. Memaj gilt beim TVO als Spielmacher und Dirigent im Zentrum. Mit seiner Technik und seinen kreativen Momenten soll er auch in der kommenden Runde eine wichtige Rolle im Oeffinger Mittelfeld einnehmen. Für den Landesligisten ist die Verlängerung ein Zeichen von Kontinuität auf einer zentralen Position.

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SG Eintracht Sirnau

Die SG Eintracht Sirnau aus der Kreisliga A1 Neckar/Fils verabschiedet Özcan „Özi“ Akar. Seit 2008 war er dem Verein verbunden und prägte die SG über viele Jahre sportlich und menschlich. Akar gehörte zum erfolgreichen 95er-Jahrgang und zählte zu den technisch stärksten Spielern im Sirnauer Trikot. Mit seinem Eins-gegen-Eins, seiner Kreativität und gefährlichen Standards gab er der Mannschaft besondere Qualität. Trotz mehrerer Verletzungen blieb er ein wichtiger Spieler und geschätzter Teamkollege.

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TV Wiblingen

Der TV Wiblingen aus der Kreisliga B1 Donau/Iller verstärkt seinen Angriff mit Cengiz Pala. Der 23-Jährige wird in der Saison 2026/27 das Trikot des TVW tragen und soll dem Team zusätzliche Optionen in der Offensive geben. Pala berichtet von positiven Gesprächen mit dem Verein und einem guten Gefühl von Beginn an. Er freut sich auf die Mannschaft, gemeinsame Erfolge und Auftritte vor den Wiblinger Fans. Der Neuzugang geht motiviert in die Saison.

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