Landesliga-Verlängerung, Kreisliga-Zugang und Torhüter wechselt

– Foto: Hansjürgen Jablonski

Der TV Oeffingen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, setzt auch in der Saison 2026/27 auf Kevin Ljan. Der junge Flügelspieler verlängert beim TV Oe und bleibt dem Kader damit erhalten. Mit seiner Geschwindigkeit und seiner feinen Technik bringt Ljan wichtige Qualitäten für die Außenbahn mit und soll auch künftig offensive Impulse setzen.

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TSV Böbingen

Der TSV Böbingen aus der Kreisliga A1 Ostwürttemberg verstärkt sich mit Fynn Wiedmann. Der Offensivspieler wechselt vom FC Stern Mögglingen zum TSV und soll das Angriffsspiel beleben. Mit Präsenz, Durchschlagskraft und Torgefahr bringt Wiedmann wichtige Qualitäten für die Offensive mit. Der Verein sieht in ihm einen Spieler, der in jedem Spiel für Gefahr sorgen kann und zusätzliche Wucht in den Kader bringt. In Böbingen soll er künftig eine wichtige Rolle im Angriff übernehmen.

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TSV Bönnigheim

Der TSV Bönnigheim aus der Bezirksliga Enz/Murr komplettiert sein Torwartteam mit Simon Babur. Der Keeper wurde beim FV Kirchheim ausgebildet und sammelte dort auch erste Erfahrungen im Herrenbereich. Zur Rückrunde der Saison 2024/25 wechselte er zu den Sportfreunden Neckarwestheim, zuletzt stand er beim VfL Brackenheim in der Kreisliga A zwischen den Pfosten. In Bönnigheim möchte Babur den nächsten Schritt gehen und sich in einem neuen Umfeld weiterentwickeln.

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