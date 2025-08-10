Landesliga: Verdiente SVW-Niederlage

Billigheim . Das hatten sich die Landesliga-Fußballer des SVW Mainz anders vorgestellt. Statt mindestens einen Zähler zu schnappen, musste sich die Elf von Coach Jochen Walter im ersten Auswärtsspiel der Saison beim TSV Billigheim-Ingenheim mit 1:3 (0:1) geschlagen geben.

„Heute muss ich leider sagen, dass es eine verdiente Niederlage war – auch in der Höhe“, mochte Stephan Protz, Sportlicher Leiter der Weisenauer, rein gar nichts beschönigen. „Wir haben eigentlich nie zu unserem Spiel gefunden. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir im Zentrum und in der Spitze kaum Zweikämpfe gewonnen. Wenn Du dann auch noch aus der Kabine zurück auf den Platz kommst und direkt das 0:2 kassierst, ist es schwer, hier noch etwas zu erreichen.“

Auf die Frage, inwiefern die SVW-Abwehr diesmal nicht so sattelfest gewirkt habe wie gewohnt, meinte Protz: „Ich möchte das nicht auf die Abwehr beschränken – wir haben in allen Bereichen keine Topform erreicht.“ Grund zur Freude hatte nur der Japaner Mao Koyama. Der Stürmer stand nach Linksflanke von Ben Budde mustergültig in der Luft und köpfte aus zehn Metern platziert ins Eck den Ehrentreffer.