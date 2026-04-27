Landesliga-Urgestein bleibt und Kreisliga-Trainer verlängert

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der TSV Crailsheim setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, weiter auf einen Spieler, der den Verein seit Jahren mitprägt. Rudi Krebs bleibt auch in der Saison 2026/27 Teil der Mannschaft und steht damit weiter für jene Kontinuität, auf die sich ein gewachsenes Team stützen kann.
Seit seiner ersten Saison 2015/16 gehört Krebs fest zum Gesicht des TSV. Mehr als 240 Einsätze in Verbands- und Landesliga verleihen seiner Laufbahn ein beachtliches Gewicht und machen ihn zu einem der erfahrensten Akteure im Kader. Besonders wertvoll ist dabei seine Vielseitigkeit: Ob in der Defensive oder auf anderen Positionen, Rudi Krebs ist seit Jahren ein verlässlicher Allrounder, der mit Einsatz, Erfahrung und mannschaftlicher Haltung überzeugt. Für Crailsheim ist sein Verbleib deshalb weit mehr als Routine – er sichert der Mannschaft ein echtes Stück TSV.
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Der TV Deggingen hat die personellen Weichen für die Saison 2026/2027 früh gestellt und setzt dabei auf eine Mischung aus Kontinuität und behutsamer Erneuerung. Daniel Vögele bleibt Cheftrainer der ersten Mannschaft und führt damit den eingeschlagenen Weg weiter. An seiner Seite arbeitet künftig mit Daniel Knaupp ein echtes Degginger Urgestein als Co-Trainer, das nach seiner Zeit bei der zweiten Mannschaft nun etwas kürzertreten und seine Erfahrung in neuer Rolle einbringen möchte.
Auch für die zweite Mannschaft ist die Nachfolge geklärt. Mit Alessandro Santangelo kommt ein Trainer nach Deggingen, der bereits bei mehreren Vereinen wertvolle Erfahrungen gesammelt hat und nun neue Impulse setzen soll. Damit stehen die Trainerteams für die kommende Saison. Zugleich bleibt der Fokus auf der laufenden Runde: Während die zweite Mannschaft in der B-Liga um den Klassenerhalt kämpft, will die erste in der A-Liga weiter oben dranbleiben.
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