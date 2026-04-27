Landesliga-Urgestein bleibt und Kreisliga-Trainer verlängert

– Foto: SpVgg Satteldorf

TSV Crailsheim

Der TSV Crailsheim setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, weiter auf einen Spieler, der den Verein seit Jahren mitprägt. Rudi Krebs bleibt auch in der Saison 2026/27 Teil der Mannschaft und steht damit weiter für jene Kontinuität, auf die sich ein gewachsenes Team stützen kann.

Seit seiner ersten Saison 2015/16 gehört Krebs fest zum Gesicht des TSV. Mehr als 240 Einsätze in Verbands- und Landesliga verleihen seiner Laufbahn ein beachtliches Gewicht und machen ihn zu einem der erfahrensten Akteure im Kader. Besonders wertvoll ist dabei seine Vielseitigkeit: Ob in der Defensive oder auf anderen Positionen, Rudi Krebs ist seit Jahren ein verlässlicher Allrounder, der mit Einsatz, Erfahrung und mannschaftlicher Haltung überzeugt. Für Crailsheim ist sein Verbleib deshalb weit mehr als Routine – er sichert der Mannschaft ein echtes Stück TSV.