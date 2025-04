Landesliga & Pokalsieg: Holt Etzenricht das „Double“?

Für Etzenrichts Abteilungsleiter Manfred Herrmann hat der Pokalwettbewerb aus mehreren Gründen einen hohen Stellenwert. Neben dem Prestige, dem Geldpreis von stolzen 1.000 Euro und einem möglichen vollen Haus sieht der SV-Manager die Chance, im weiteren Verlauf des Wettbewerbs auf bayerischer Ebene einen namhaften Gegner zugelost zu bekommen. „Vielleicht haben wir ja Glück und bekommen einen attraktiven Klub, wenn wir gegen Grafenwöhr weiterkommen“, sagte Herrmann vor dem Pokal-Endspiel des Spielkreises Amberg/Weiden am 1. Mai um 15 Uhr in Etzenricht.

Wie in den anderen beiden Oberpfälzer Spielkreisen auch kommt es zu einem Duell zweier Bezirksligisten. Allerdings lief diese Saison für beide Teams höchst unterschiedlich. Während Etzenricht das Tableau der Bezirksliga Nord anführt und sich am kommenden Sonntag in Vohenstrauß zum Meister krönen kann, also sozusagen das „Double“ perfekt machen könnte, steckt die SV Grafenwöhr im Abstiegskampf, ist zuletzt aber gut in die Spur gekommen. Die Elf von Martin Kratzer – der Trainer verlässt den Klub am Saisonende – kam über einen Sieg gegen DJK Ammerthal II ins Endspiel, Etzenricht setzte sich im Semifinale gegen den Titelverteidiger SV Hahnbach durch.