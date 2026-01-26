Landesliga: UMMAH SPORTS unterliegt beim GSV Duisburg mit 5:8

UMMAH SPORTS Wuppertal musste sich in der Landesliga auswärts beim GSV Duisburg mit 5:8 geschlagen geben. Trotz einer engagierten Leistung und großem Einsatz über die gesamte Spielzeit konnten die Gäste einen frühen Rückstand nicht mehr aufholen. Die Gastgeber empfingen UMMAH SPORTS sehr herzlich und sorgten mit Getränken, Snacks und Obst für beste Rahmenbedingungen. Entsprechend fair und angenehm war auch die Atmosphäre rund um die Partie.

Sportlich entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel. UMMAH SPORTS hatte viel Ballbesitz, während Duisburg kompakt verteidigte und auf schnelle Umschaltmomente setzte. Diese Taktik zahlte sich früh aus: Berisha (9.) und Amin Alhamad (10.) brachten den GSV mit einem Doppelschlag in Führung. Schaulo (17.) und Efetürk (20.) erhöhten noch vor dem Pausenpfiff auf 4:0. Die Halbzeitführung war aufgrund der effizienten Chancenverwertung der Gastgeber insgesamt verdient, auch wenn UMMAH SPORTS spielerisch gut mithielt. Nach dem Seitenwechsel zeigte Wuppertal Moral. Arafkas verkürzte auf 4:1 (22.), doch Duisburg antwortete durch Glazewski prompt zum 5:1 (24.). In einer nun offenen Partie ging es hin und her: Arafkas (25.) und Dagdelen (30.) brachten UMMAH SPORTS wieder heran, ehe zwei weitere Treffer der Hausherren (32., 35.) sowie Berishas zweites Tor (36.) den Spielstand auf 8:3 stellten.