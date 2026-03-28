Landesliga: TuS Westerholz zieht seine 1. Frauenmannschaft zurück Personalmangel zwingt den Tabellenletzten zur Abmeldung, auch die zweite Mannschaft ist von der Entscheidung betroffen. von FuPa Lüneburg · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Sascha Lotz, Trainer der 1. Frauen des TuS Westerholz – Foto: Privat

Der TuS Westerholz zieht seine erste Frauenmannschaft aus der Landesliga Lüneburg zurück. Das Team steht mit nur einem Punkt aus zwölf Spielen auf dem letzten Tabellenplatz und hat mit erheblichen personellen Problemen zu kämpfen. Die Abmeldung hat auch Folgen für die zweite Mannschaft, die in der Kreisliga spielt.

„Wir melden die Mannschaft ab, weil wir aufgrund von Personalmangel die kommenden Spiele sonst nur noch in Unterzahl mit acht oder neun Spielerinnen hätten bestreiten können. Der Rest des Kaders ist aktuell langzeitverletzt oder fehlt aus privaten Gründen“, erklärte Sascha Lotz, Trainer der ersten Frauenmannschaft des Tus Westerholz. Lotz hatte erst in der Winterpause die Verantwortung übernommen. Er trat die Nachfolge von Christian Ritter an, der sein Amt aus beruflichen Gründen niederlegen musste. Der neue Trainer hatte sich bewusst für den Schritt in den Frauenbereich entschieden. „Ich wollte schon länger eine Frauenmannschaft trainieren, nachdem ich zuvor viele Jahre im Mädchen- und Jugendbereich gearbeitet habe. Der TuS Westerholz bot mir die Möglichkeit, diesen Schritt zu gehen“, erklärte er gegenüber FuPa. Auch der Wechsel nach Westerholz kam nicht zufällig zustande „Der Kontakt zum Verein wurde über den Sponsor Jörg Niepel hergestellt, der mich und meine Arbeit über die vielen Jahre in Rotenburg kennt.“