Landesliga: TuS Neuhausen gibt Führung her

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Per Kopf brachte Mikheili Kopaliani (18.) den TuS in Führung und belohnte seine Farben damit für eine engagierte Anfangsphase. Zehn Minuten später sah TuS-Trainer Franz Graber einen „katastrophalen Rückpass“ seiner Mannschaft. Der zu kurz gespielte Ball erreichte nicht den eigenen Torwart, sondern wurde vom Ingelheimer Jonas Becker aufgenommen und zum Ausgleich versenkt. Graber: „Das kam wie aus dem Nichts. Unsere Fehlerquote ist für diese Klasse zu hoch, in der Landesliga wird so etwas sofort bestraft.“ So auch nach dem Seitenwechsel: Nach einem unnötigen Ballverlust ging alles ganz schnell und Francesco Teodonno (48.) konnte die Rotweinstädter erstmals in Führung bringen. Derselbe Spieler erhöhte in der 69. Minute auf 3:1 für die Gäste, zum Unmut von Graber: „Eigentlich schimpfe ich nicht gerne über die Schiedsrichter, das sind auch nur Menschen. Aber er oder wenigstens sein Linienrichter hätten sehen müssen, dass der Spieler von Ingelheim da ganz klar im Abseits stand.“ In der Nachspielzeit kam Neuhausen durch Marcel Seibel noch zum Anschlusstreffer, direkt danach folgte jedoch der Abpfiff. Graber: „Kein unverdienter Sieg für Ingelheim, weil wir uns zu viele Fehler erlauben.“