Landesliga: TuS Neuhausen gibt Führung her

Rheinhessen. Mehr Schatten als Licht gab es für die heimischen Fußball-Landesligisten. Denn nur der SV Gimbsheim, der sich mit dem Dreier gegen TuS Knittelsheim gleichzeitig die Tabellenführung sicherte und ungeschlagen bleibt, belohnte sich mit Zählbarem. Die Oberliga-Reserve des VfR Wormatia Worms II unterlag beim Aufsteiger FC Speyer, TuS Neuhausen wartet nach der Niederlage gegen Spvgg. Ingelheim noch auf den ersten Sieg.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Per Kopf brachte Mikheili Kopaliani (18.) den TuS in Führung und belohnte seine Farben damit für eine engagierte Anfangsphase. Zehn Minuten später sah TuS-Trainer Franz Graber einen „katastrophalen Rückpass“ seiner Mannschaft. Der zu kurz gespielte Ball erreichte nicht den eigenen Torwart, sondern wurde vom Ingelheimer Jonas Becker aufgenommen und zum Ausgleich versenkt. Graber: „Das kam wie aus dem Nichts. Unsere Fehlerquote ist für diese Klasse zu hoch, in der Landesliga wird so etwas sofort bestraft.“ So auch nach dem Seitenwechsel: Nach einem unnötigen Ballverlust ging alles ganz schnell und Francesco Teodonno (48.) konnte die Rotweinstädter erstmals in Führung bringen. Derselbe Spieler erhöhte in der 69. Minute auf 3:1 für die Gäste, zum Unmut von Graber: „Eigentlich schimpfe ich nicht gerne über die Schiedsrichter, das sind auch nur Menschen. Aber er oder wenigstens sein Linienrichter hätten sehen müssen, dass der Spieler von Ingelheim da ganz klar im Abseits stand.“ In der Nachspielzeit kam Neuhausen durch Marcel Seibel noch zum Anschlusstreffer, direkt danach folgte jedoch der Abpfiff. Graber: „Kein unverdienter Sieg für Ingelheim, weil wir uns zu viele Fehler erlauben.“
Standards können die Gimbsheimer: Mit zwei Freistoßtreffern, Reda Chifka zirkelte den Ball in der 29. Spielminute über die Mauer ins Tor der Südpfälzer und Kevin Siebert traf mit einem Schuss durch das Bollwerk der Gäste (59.), strebten die Rheinhessen vor rund 100 Fans am vierten Spieltag ihrem dritten Dreier entgegen. Schließlich machte Adriano Fragomeli den Deckel drauf zum ungefährdeten Erfolg (90.). Wenig später verteilte der Schiedsrichter noch zwei Rote Karten. Eine sah Gimbsheims Trainer Steven Jones wegen einer unbedachten Äußerung, die andere ein Gästespieler nach einem Frustfoul, begangen mit offener Sohle (jeweils 94.). „Ich habe mich entschuldigt“, zeigte sich Jones hernach fair und freute sich über den klaren Heimsieg: „Am Schluss haben wir es gut verteidigt. Ich bin zufrieden mit der Leistung.“
„So hätten wir weiter machen müssen“, sagte VfR-Trainer Björn Weisenborn zum frühen Treffer von den Seinen, den US-Boy Amir Malik Moore erzielte. Die Gäste spielten den Ball perfekt und schnell von hinten raus und Moore schob die Kugel cool zum Führungstor ein – 0:1 in der dritten Minute. „Dann wollten wir zu viel und wurden hektisch“, erklärte sich Weisenborn den Einbruch seiner sehr jungen Truppe, die sich zudem mit fünf bis sechs Neuen noch besser finden muss. „Wir haben den Gegner mit unserem Verhalten dann natürlich starkgemacht“, räumte der VfR-Coach ein. Zudem seien die Köpfe bei seinen Spielern nach unten gegangen, so dass sich auch die Ballverluste zunehmend häuften. Die Vorderpfälzer vermochten die Partie noch vor der Pause durch Mirco Cet Müller (16.), Moritz Reuther (34.) und Daniel Kopf (45.) vorentscheidend zu drehen.