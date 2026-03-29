Landesliga: TuS Hackenheim tritt auf der Stelle TuS hat im Kalenderjahr 2026 noch kein Ligaspiel gewonnen +++ 2:2 gegen Bedesbach-Patersbach von Jochen Werner · Heute, 21:03 Uhr · 0 Leser

Zweimal versenkten die Hackenheimer den Ball im gegnerischen Netz, kassierten allerdings auch zwei Gegentreffer. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

Hackenheim. Der TuS Hackenheim kommt nicht von der Stelle. Zwar gab es in den fünf Landesliga-Partien im Kalenderjahr 2026 nur eine Niederlage, aber eben noch keinen Dreier. Auch gegen den starken Aufsteiger TuS Bedesbach-Patersbach blieb der erhoffte Befreiungsschlag aus. Am Ende hieß es am Felseneck vor rund 200 Zuschauern leistungsgerecht 2:2.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Die Heimelf begann stark. Und ging in Führung. Luca Chirivi legte perfekt in die Gasse zu Henrik Sperling, und der bediente genauso perfekt Pierre Merkel in der Mitte, der umgehend vollstreckte (5.). „Wir hatten eine richtig gute Phase, haben nur leider den zweiten Treffer verpasst“, so Spielertrainer Tim Hulsey nach der Partie. Und so kam das, was im Fußball üblich ist: Die Gäste wurden stärker, stellten vorne gut zu, kamen immer besser in die Zweikämpfe und zogen Standards, über die sie gefährlich wurden. Folgerichtig traf Maximilian Dietz nach einer halben Stunde zum Ausgleich.