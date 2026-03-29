Landesliga: TuS Hackenheim tritt auf der Stelle

Hackenheim. Der TuS Hackenheim kommt nicht von der Stelle. Zwar gab es in den fünf Landesliga-Partien im Kalenderjahr 2026 nur eine Niederlage, aber eben noch keinen Dreier. Auch gegen den starken Aufsteiger TuS Bedesbach-Patersbach blieb der erhoffte Befreiungsschlag aus. Am Ende hieß es am Felseneck vor rund 200 Zuschauern leistungsgerecht 2:2.
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Die Heimelf begann stark. Und ging in Führung. Luca Chirivi legte perfekt in die Gasse zu Henrik Sperling, und der bediente genauso perfekt Pierre Merkel in der Mitte, der umgehend vollstreckte (5.). „Wir hatten eine richtig gute Phase, haben nur leider den zweiten Treffer verpasst“, so Spielertrainer Tim Hulsey nach der Partie. Und so kam das, was im Fußball üblich ist: Die Gäste wurden stärker, stellten vorne gut zu, kamen immer besser in die Zweikämpfe und zogen Standards, über die sie gefährlich wurden. Folgerichtig traf Maximilian Dietz nach einer halben Stunde zum Ausgleich.
Dass es bis zum Wechsel dabei blieb, verdankten die Hackenheimer vor allem Keeper Christoph Grimm, der sich einige Male auszeichnen konnte und seine Mannschaft im Spiel hielt. Nach der Pause das gleiche Bild wie in Halbzeit eins. Die Heimelf verpasste die erneute Führung, ließ ihrerseits Konter zu und kassierte nach einem Gestochere im Strafraum das 1:2 durch einen Roller von Jan Herrmann ins lange Eck (75.).
Der umgehende Ausgleich durch Merkel nach Vorarbeit von Jannik Erbach und Hulsey (78.) gab erneute Hoffnung, doch noch gewinnen zu können. „Aber wir haben selbst zwei Riesendinger durch Pierre und mich in der Nachspielzeit nicht über die Linie gekriegt“, so Hulsey. Einmal klärte ein Gästespieler per Rücken, das andere Mal gerade noch mit dem Fuß. Hulseys Fazit: „Wir hatten viele herausgespielte Chancen, haben aber auch viel zugelassen. Leider haben wir es anfangs beider Halbzeiten verpasst, das Spiel zuzumachen.“ Die Gegentore seien viel zu einfach gefallen. Wieder einmal. Fußball ist auch Kopfsache. Die Osterpause kommt für den TuS Hackenheim gerade zum richtigen Zeitpunkt. Am 12. April steht dann die Reise zum SV Rodenbach an.
TuS Hackenheim: Grimm – Hadamitzky (46. Wollmann), Erbach, Protzel, Steyer – Twardawski, Dasli (62. Menger) – Sperling, Hulsey, Chirivi (85. Röder) – Merkel.