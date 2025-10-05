Die Hackenheimer konnten bei der Partie gegen den SV Kirchheimbolanden mit einem 1:0-Erfolg als Sieger vom Platz gehen. – Foto: Gregor Wurdel - Archiv

Landesliga: TuS Hackenheim sichert sich den Sieg Hackenheimer 1:0 in Kirchheimbolanden Verlinkte Inhalte Landesliga West TuS Hackenheim Kibo

Kirchheimbolanden/Hackenheim. In der Landesliga-West scheint sich ein ähnlicher Verlauf anzubahnen wie im vergangenen Jahr. Da drohte am drittletzten Spieltag bei zwei bereits feststehenden Absteigern noch elf weiteren Teams der harte Gang in die Bezirksliga. Ähnlich eng sieht es aktuell aus. Der SC Hauenstein schreitet voran, dahinter scheint nach dem ersten Saisondrittel fast alles möglich. Entsprechend wichtig war der 1:0-Erfolg des TuS Hackenheim beim SV Kirchheimbolanden, den Spielertrainer Tim Hulsey nach einer guten Viertelstunde persönlich besorgt hatte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Es war nach gutem Offensiv-Pressing des TuS ein Fehlpass der Hausherren, der Hulsey ins Spiel brachte. Der 37-Jährige jedenfalls ließ sich nicht lange bitten, schob aus rund 16 Metern kontrolliert ins Eck (17.). „Wir waren von Anfanng an griffig, gallig, sind Kibo immer wieder vorne angelaufen, und wir haben vor allem defensiv überhaupt nichts zugelassen.“ Hulsey freute sich über ein „richtig reifes Auswärtsspiel“. Und über das Ergebnis, das angesichts der Enge in der Liga umso wichtiger sei.

Seine Elf fiel diesmal anders als im jüngsten Heimspiel und der 1:2-Niederlage gegen Rodenbach nach dem Wechsel nicht ab. Die Spannung blieb, die Konzentration stimmte. Die erste Viertelstunde galt es zu überstehen, dann wurden verstärkt Konter gesetzt. „Dreimal war das tadellos", blickte Hulsey zurück: Allein: Henrik Sperling, er selbst und Oliver Gäns verpassten die vorzeitige Entscheidung. Dennoch war die Zufriedenheit trotz der unnötigen Spannung in den 90 Minuten am Felseneck groß. „Wichtig war nach der letzten Woche, dass wir zwei gute Halbzeiten auf den Platz gebracht haben", so der Coach. Das Kibo in der Schlussphase mit dem nach vorne georderten Spielertrainer Timo Riemer auf lange Bälle setzen würde, war ihm bewusst. Seine Dreierkette warf sich aber zusammen mit Gäns und Deniz Dasli auf der Doppelsechs in alle Bälle.