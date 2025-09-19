 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
TuRU Düsseldorf mit Heimspiel.
TuRU Düsseldorf mit Heimspiel. – Foto: Jens Terhardt

Landesliga: TuRu gegen Wald gefragt, Mennrath empfängt Kosova

Landesliga Niederrhein 1: TuRU Düsseldorf und Victoria Mennrath sind daheim im Einsatz.

Spieltag 6 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1! TuRU Düsseldorf hat ein schwieriges Heimspiel gegen die 1. SpVg Solingen-Wald 03 vor der Brust, am Freitag spielt auch Victoria Mennrath gegen den FC Kosova Düsseldorf. Die Übersicht:

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Heute, 20:00 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
20:00live

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:30

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
15:30live

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
15:00live

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
15:30live

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
15:30

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
15:30

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage

7. Spieltag
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SC Kapellen-Erft - DV Solingen
So., 28.09.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Union Nettetal
So., 28.09.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - VSF Amern
So., 28.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - TuRU Düsseldorf
So., 28.09.25 15:30 Uhr TSV Solingen - TVD Velbert
So., 28.09.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SG Unterrath
So., 28.09.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DJK Gnadental
So., 28.09.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - FC Remscheid
So., 28.09.25 16:30 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - Victoria Mennrath

8. Spieltag
Fr., 03.10.25 15:00 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Kapellen-Erft
So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Remscheid - SC Velbert
So., 05.10.25 15:00 Uhr TVD Velbert - FC Kosova Düsseldorf
So., 05.10.25 15:30 Uhr VSF Amern - VfB 03 Hilden II
So., 05.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 05.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - TSV Solingen
So., 05.10.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - ASV Einigkeit Süchteln
So., 05.10.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SSV Bergisch Born
So., 05.10.25 15:30 Uhr SG Unterrath - 1. FC Wülfrath

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

