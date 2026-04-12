Landesliga: TSG Pfeddersheim weiter im Aufwind

Pfeddersheimer Matchwinner: Stürmer Lazar Ilic traf in Mainz doppelt. Foto: Dirigo/pakalski-press

Mainz/Offenbach. Die zweite Mannschaft des VfR Wormatia Worms hat sein Topspiel beim FSV Offenbach 0:2 verloren und sich damit vermutlich aus dem Kampf um den Aufstieg in die Verbandsliga verabschiedet. Acht Punkte beträgt der Rückstand der Weisenborn-Elf nun auf Grünstadt und Büchelberg – bei 18 noch zu vergebenen Punkten. Derweil hat sich die TSG Pfeddersheim wohl der gröbsten Abstiegssorgen entledigt. In Mainz-Weisenau gewannen die Vorstädter mit 4:2-Toren.

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In Vertretung von Trainer Pietro Berrafato, der auf einer Familienfeier weilte, erlebte der Spielausschuss-Vorsitzende Manuel Wöllner an der Seitenlinie einen couragierten Auftritt seiner Farben, die den frühen Rückstand durch ein Tor von Mao Koyama (4.) gut wegsteckten. Lazar Ilic (12.) gelang der Ausgleich für die Gäste, ehe Artur Reich (17.) die TSG per Elfmetertor in Führung bringen konnte. Das vorausgegangene Handspiel eines jungen Mainzers bestrafte der Schiedsrichter nicht auch noch mit Rot, was Wöllner als den einzigen kleinen Makel im ansonsten souveränen Auftritt des Unparteiischen David Schwinzer ausmachte. Zur Pause stand es dann wieder Unentschieden, da Weisenaus Koyama (34.) auch den zweiten individuellen Fehler der Gäste bestrafte. Nach der Pause wurde Pfeddersheim immer stärker. Die Tore von Ilic (47.) und Marcell Oehler (65.), der nach Vorarbeit von Reich und Ilic ein Tor „wie aus dem Lehrbuch“, so Wöllner, erzielen konnte, waren die Folge der Überlegenheit. Wöllner: „Wenn wir unsere Chancen alle verwerten, kann das auch 6:2 oder 7:2 für uns ausgehen.“