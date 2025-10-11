Landesliga: TSG Öhringen stoppt SKV Rutesheim, Leonberg glänzt

Der 9. Spieltag der Landesliga, Staffel 1, begann heute mit reichlich Emotionen, packenden Szenen und einer Überraschung: Spitzenreiter Rutesheim musste beim Aufsteiger aus Öhringen die zweite Saisonniederlage hinnehmen. Der SV Leonberg/Eltingen siegte dank eines Viererpacks von Ennio Ohmes eindrucksvoll in Pleidelsheim, während Löchgau in letzter Minute den Sieg aus der Hand gab.

Der SV Leonberg/Eltingen zeigte beim Schlusslicht eine furiose Vorstellung. Ennio Ohmes brachte die Gäste in der 22. Minute mit 1:0 in Führung, doch Kevin Sirch glich acht Minuten später zum 1:1 aus. Der Jubel währte allerdings nur kurz, denn Patrik Hofmann traf nur eine Minute später zur erneuten Führung. Danach spielte fast nur noch Leonberg: Ennio Ohmes erzielte in der 38., 44. und 75. Minute gleich drei weitere Treffer und machte damit seinen Viererpack perfekt. ---

In einem intensiven und hart umkämpften Spiel teilten sich Löchgau und Satteldorf die Punkte. Baris Yerlikaya brachte die Gäste in der 33. Minute in Führung, bevor Benjamin Hammann kurz vor der Pause in der 42. Minute ausglich. Nach dem Seitenwechsel drehte Furkan Yumurtaoglu das Spiel in der 67. Minute mit dem 2:1. Doch in der Nachspielzeit gab Löchgau den Sieg noch aus der Hand: Erneut war es Baris Yerlikaya, der per Foulelfmeter in der dritten Minute der Nachspielzeit den späten Ausgleich erzielte. ---

Aufsteiger Öhringen sorgte für die große Überraschung des Spieltags. Bereits in der dritten Minute brachte Mert Sipahi die TSG in Führung. Kurz vor der Pause legte Lorik Makolli in der dritten Minute der Nachspielzeit nach und erhöhte auf 2:0. Rutesheim fand gegen die kompakte Defensive der Gastgeber kein Durchkommen und kassierte die zweite Niederlage der Saison. Öhringen rückt mit diesem Erfolg bis auf zwei Punkte an die Tabellenspitze heran und bestätigt seinen beeindruckenden Saisonstart. ---

Ein stark aufspielender Gastgeber ließ Crailsheim keine Chance. Fatlum Maliqi eröffnete in der 18. Minute den Torreigen, ehe Mattia Trianni in der 56. Minute auf 2:0 stellte. Maliqi legte in der 68. Minute nach, und nur eine Minute später erhöhte Bahadir Özkan auf 4:0. Crailsheim kam in der 72. Minute durch Tim Messner noch zum Ehrentreffer, mehr war aber nicht drin. Neckarsulm holt damit den vierten Sieg der Saison, während Crailsheim weiter im Tabellenkeller steckt. ---

Morgen, 15:00 Uhr SG Weinstadt SG Weinstadt TSV Ilshofen Ilshofen 15:00



SG Weinstadt trifft auf TSV Ilshofen. Beide Teams befinden sich im unteren Mittelfeld und werden versuchen, mit einem Sieg den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu sichern.

Morgen, 15:00 Uhr TV Oeffingen Oeffingen SV Kaisersbach Kaisersbach 15:00



TV Oeffingen empfängt SV Kaisersbach. Oeffingen möchte die Heimstärke nutzen, um wichtige Zähler zu holen, während Kaisersbach als Achter auf einen erfolgreichen Auswärtspunktgewinn hofft.



TSV Heimerdingen trifft auf SSV Schwäbisch Hall. Heimerdingen steht im Abstiegskampf und muss unbedingt punkten, Schwäbisch Hall dagegen will seine Serie ausbauen und die obere Tabellenhälfte festigen.



SG Schorndorf empfängt SGM Krumme Ebene am Neckar. Die Hausherren sind als Aufsteiger gut unterwegs und wollen zu Hause weitere Zähler einfahren, während die Gäste auf einen Punktgewinn auswärts hoffen, um nicht den Anschluss an das Mittelfeld zu verlieren.