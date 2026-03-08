Landesliga: Traumtor macht Gimbsheim glücklich

Aus 45 Metern traf Piero Fragomeli (vorne, dahinter der Schifferstädter Lucas Flederer) gegen Mutterstadt. Foto: Christine Dirigo / pakalski-pres

Gimbsheim. Der SV Gimbsheim wahrt durch den 3:1-Heimsieg gegen die FG Mutterstadt seine Chancen, im Aufstiegsrennen der Landesliga ein gehöriges Wort mitzureden. Nunmehr haben die Altrheiner die nun punktgleiche Reserve des VfR Wormatia Worms in der Tabelle überholt. Die Mannschaft von Björn Weisenborn zog im Spitzenspiel beim VfR Grünstadt mit 1:4 den Kürzeren.

Gegen einen sehr kompakt stehenden und zweikampfstarken Gegner taten sich die Schwarz-Weißen schwer. Zwar verbuchte die Elf von Steven Jones im ersten Durchgang etwas mehr Ballbesitz, die besseren Torchancen, die allesamt von Niklas Radmacher pariert wurden, hatten aber die Gäste. Nichtsdestotrotz markierte Kevin Siebert in der 41. Minute nach Balleroberung und Solo bis zur Strafraumkante, von wo er die Kugel einschweißte, das 1:0. Nach dem Wechsel agierte die Platzelf zunächst etwas passiv, was beinahe durch den Ausgleichstreffer durch Fabio Reithermann, der im weiteren Spielverlauf noch den Pfosten traf, bestraft wurde. Nico Wendling klärte für seinen Keeper auf der Linie. Kurz darauf gelang Piero Fragomeli (57.) auf der anderen Seite das Tor des Tages: Nach einer Balleroberung traf er spektakulär aus 45 Metern zum 2:0. In der 64. Minute kam Adriano Fragomeli nach Zuspiel von Ali Aslan im Strafraum zu Fall. Den fälligen Strafstoß verwandelte Reda Chkifa zum 3:0. Den Schlusspunkte setzte Mutterstadts Gianluca Giannetta (95.), der nach einer Ecke per Kopf zur Stelle war.