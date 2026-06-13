Landesliga-Transfer, Kreisliga-Kapitän geht und weiterer Zugang

– Foto: Joachim Koschler

Die TSG Abtsgmünd verstärkt ihr Mittelfeld zur kommenden Saison mit Martin Lotarski. Der erfahrene Spieler wechselt vom TV Lindach zum Kreisligisten und bringt viel Routine aus seinen bisherigen Stationen im Gmünder Raum mit. Da Lotarski bereits seit drei Jahren in Abtsgmünd wohnt, ist der Wechsel auch aus praktischen Gründen naheliegend. Abteilungsleiter Dietmar Knauer sieht in ihm nicht nur Qualität auf dem Platz, sondern auch Persönlichkeit und Erfahrung für die Kabine.

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TV Oeffingen

Der TV Oeffingen präsentiert Daris Camo als ersten Neuzugang für die Landesliga-Saison 2026/2027. Der junge Defensivakteur wechselt vom SSV Reutlingen zum TVO und soll dem Team zusätzliche Optionen geben. Teammanager Johannes Maxelon beschreibt Camo als dynamischen Spieler, der mit starker Technik und Entwicklungsfähigkeit überzeugt habe. Der Verein sieht in ihm einen perspektivischen Zugang für die Defensive und heißt ihn in Oeffingen willkommen. Für Daris Camo beginnt damit ein neues Kapitel beim Landesligisten.

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TV Jahn Göppingen

Der TV Jahn Göppingen verabschiedet seinen langjährigen Kapitän Fırat Yılmaz. Nach acht Jahren, 137 Spielen, 58 Toren und 40 Vorlagen wechselt er zur neuen Saison zum TSV Bad Boll II. Seit 2018 prägte Yılmaz die Mannschaft mit Leidenschaft, Verantwortung und Führungsqualität. Auch im letzten Abschiedsspiel traf er noch einmal. Der Verein bedankt sich für viele gemeinsame Momente und betont, dass die Tür beim TV Jahn für ihn immer offen bleibt. Danke, Capitano. Sportlich und persönlich alles Gute in Bad Boll.

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