Landesliga-Trainerteam, Youngster wechselt und weiterer Transfer

– Foto: Joachim Koschler

Der VfL Sindelfingen verstärkt seinen Kader für die Frauen-Verbandsliga Württemberg mit Aliki Dimopoulou. Die Spielerin wechselt vom FSV Waldebene Ost zu den Sindelfingen Ladies und stellt sich damit einer neuen sportlichen Herausforderung. Besonders freut sie sich auf die erneute Zusammenarbeit mit ihrem früheren Trainer. Gemeinsam mit der Mannschaft möchte Dimopoulou künftig den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung gehen. Der VfL begrüßt den Neuzugang und wünscht ihr eine erfolgreiche Saison sowie viele gemeinsame Erfahrungen auf und neben dem Platz in Sindelfingen.

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FV Dersim Sport Ludwigsburg

Der FV Dersim Sport Ludwigsburg verstärkt seinen Kader für die Kreisliga B1 Enz/Murr mit Iheb Gharbi. Der junge Stürmer spielte nach seiner Zeit in Eglosheim zuletzt in Steinheim und arbeitet nun erneut mit Trainer Hich zusammen. Gharbi bringt Schnelligkeit, großen Willen, Spielintelligenz und einen starken Torabschluss mit. Zudem gilt er als körperlich fit und entwicklungsfähig. Beim FV Dersim Sport soll er die Offensive bereichern und sich unter bekannten Bedingungen sportlich weiterentwickeln. Der Verein wünscht ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.

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TSG Öhringen

Die TSG Öhringen setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, auch in der Saison 2026/27 auf ein dreiköpfiges Team an der Seitenlinie. Trainer Thomas Kettner begleitet die Mannschaft mit Engagement und dem Fokus auf ihre Weiterentwicklung. Spielender Co-Trainer Philipp Seybold unterstützt das Team sowohl auf dem Platz als auch von außen und bringt seine Erfahrung ein. Sportlicher Leiter und Spieler Mert Sipahi bleibt trotz seiner Pause ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und soll möglichst bald wieder auf das Spielfeld zurückkehren.

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