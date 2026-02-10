Landesliga-Trainerteam verlängert und Kreisligist mit Zugang

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Beim TSV Ilshofen (Landesliga Württemberg, Staffel 1) sind die Weichen für die Saison 2026/27 gestellt. Das Trainerteam bleibt in bewährter Konstellation zusammen: Patrick Beck führt die Mannschaft weiterhin als Cheftrainer, unterstützt von Co-Trainer Niklas Wackler und dem spielenden Co-Trainer Jonas Lausenmeyer. Der Verein setzt damit bewusst auf Kontinuität und vertraut auf die gemeinsame Weiterentwicklung. Gleichzeitig verabschiedet sich der TSV von Sead Halilovic, der seine Tätigkeit als Co- und Torwarttrainer nach der Saison auf eigenen Wunsch beendet. Die Verantwortlichen danken ihm ausdrücklich für seinen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Ilshofen blickt nun geschlossen auf die kommende Spielzeit.
Der SV Perouse aus der Kreisliga B4 Enz/Murr verstärkt seine Defensive mit Antonio Ferro. Der Innenverteidiger bringt Erfahrung und Stabilität in die Mannschaft und soll der Abwehr zusätzliche Sicherheit verleihen. Im Verein wird seine Verpflichtung als gezielte Verstärkung gewertet. Verantwortliche und Team freuen sich auf die Zusammenarbeit und heißen den Neuzugang herzlich willkommen. Mit Ferro gewinnt der SV Perouse einen Spieler, der sofort Verantwortung übernehmen und der Defensive Struktur geben soll. Willkommen in Perouse, Antonio.
