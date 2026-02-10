Landesliga-Trainerteam verlängert und Kreisligist mit Zugang

– Foto: Werner Kurz

TSV Ilshofen

Beim TSV Ilshofen (Landesliga Württemberg, Staffel 1) sind die Weichen für die Saison 2026/27 gestellt. Das Trainerteam bleibt in bewährter Konstellation zusammen: Patrick Beck führt die Mannschaft weiterhin als Cheftrainer, unterstützt von Co-Trainer Niklas Wackler und dem spielenden Co-Trainer Jonas Lausenmeyer. Der Verein setzt damit bewusst auf Kontinuität und vertraut auf die gemeinsame Weiterentwicklung. Gleichzeitig verabschiedet sich der TSV von Sead Halilovic, der seine Tätigkeit als Co- und Torwarttrainer nach der Saison auf eigenen Wunsch beendet. Die Verantwortlichen danken ihm ausdrücklich für seinen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Ilshofen blickt nun geschlossen auf die kommende Spielzeit.

