Landesliga-Trainerteam tritt im Sommer ab: "Frischer Wind wird guttun"

In dieser Woche traten Florian und Keven Sens vor die Mannschaft und erklärten ihren Abschied im Sommer. "Wir haben das Gefühl, frischer Wind wird guttun", sagt Florian Sens. "Wir sind ja beide nicht nur Trainer, sondern auch in der Abteilungsleitung - da muss man sich natürlich immer selbst hinterfragen. Bei uns hat sich der Eindruck verfestigt, die Mannschaft könnte nach der guten Zusammenarbeit über viele Jahre eine neue Ansprache und einen neuen Impuls vertragen", ergänzt Sens. Zu den FuPa-Profilen:

Zur Saison 2020/21 übernahm das Sens-Duo die Geschicke in Zerbst. Die Mannschaft führten sie zunächst aus dem Mittelfeld in die Spitzengruppe der Landesklasse - und 2023 dann mit dem Aufstieg als Tabellenzweiter in die Landesliga. "Dabei haben wir immer die Philosophie vertreten, mit unseren eigenen Jungs erfolgreich zu arbeiten. Das ist auch unser Ziel für die Zukunft", betont Sens.

Die Nachfolger kommen aus den eigenen Reihen

Dies beweise auch die Nachfolge an der Seitenlinie. Torben Fischer, aktuell noch Co-Trainer, und Johannes Tiede, aktuell noch Spieler, übernehmen die Geschicke im Sommer. "Torben hat seine Ideen jetzt schon mit eingebracht und ist ein wertvolles Mitglied im Trainerteam. Johannes hat schon im Nachwuchs gecoacht und bringt nochmal eine neue Perspektive ein. Beide kennen den Fußball in Zerbst schon über viele Jahre und wissen, wofür der Verein steht", freut sich Florian Sens in seiner Rolle als Abteilungsleiter über die Nachfolger als Trainer. Zu den FuPa-Profilen:

>> Torben Fischer

>> Johannes Tiede

Zunächst aber verfolgen die Sens-Brüder mit ihrer Mannschaft noch ein klares Ziel: "Wir wollen den Klassenerhalt erreichen und brauchen dafür Punkte", betont Florian Sens. "Die Rückrunde läuft bisher schlecht. Der Zeitpunkt unserer Bekanntgabe war bewusst gewählt, damit jetzt alle gemeinsam noch einmal eine Schippe draufpacken", unterstreicht der 42-Jährige. Immerhin wollen sich die beiden Aufstiegstrainer nicht mit einem Abstieg verabschieden.