Landesliga-Trainer und Ex-Profi wechselt sich selber ein

– Foto: Wilfried Wolf

Der FC Union Heilbronn hat seinen ersten Punkt nach dem Aufstieg in die Landesliga Württemberg, Staffel 1, eingefahren – und dabei sorgte ausgerechnet Trainer Robin Neupert für eine besondere Geschichte. Beim bisherigen Tabellenführer TSV Crailsheim erkämpften sich die Heilbronner ein spätes 1:1. Der 35-jährige Ex-Profi wechselte sich in der Schlussphase selbst ein und bereitete den Ausgleich vor.

Die personellen Voraussetzungen hätten dabei kaum schwieriger sein können. Neun Spieler fehlten urlaubsbedingt, fünf verletzt und einer gesperrt. Beim Aufwärmen musste zudem Emre Korkmaz passen. Dadurch rückten der reaktivierte Gabor Lazar und der erst 17-jährige Arda Morkoyun in die Startelf.

Trotzdem hielt der FCU lange dagegen. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte erhöhte Crailsheim nach der Pause den Druck. Luca Blümlein traf spektakulär per Fallrückzieher die Latte, ehe Daniele Hüttl den TSV in der 76. Minute nach einem Eckball mit 1:0 in Führung brachte. Heilbronn gab sich jedoch nicht geschlagen – und Neupert griff selbst ein. Der Spielertrainer wurde kurz vor Schluss eingewechselt und verlieh der Offensive gemeinsam mit Valbon Murtezi neuen Schwung. In der Nachspielzeit folgte die Belohnung: Nach einer Spielverlagerung von Devin Becker flankte Neupert an den zweiten Pfosten, wo Nebojsa Simikic zum umjubelten 1:1 einköpfte.