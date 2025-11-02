Landesliga-Trainer übernimmt sofort beim Oberligisten

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen hat ab sofort einen neuen Trainer: Daniel Zmpitas übernimmt den Oberligisten mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Der 33-Jährige, bis gestern noch der Coach beim FV Löchgau, soll den Traditionsverein stabilisieren und zurück in die Erfolgsspur führen.

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen wagt den Umbruch. Nach dem Ende der Amtszeit von Haris Krak übernimmt mit Daniel Zmpitas ein junger, aber bereits erfahrener Trainer die Verantwortung für die Oberliga-Mannschaft. Der Verein verkündete die Verpflichtung heute offiziell und sprach von einem Neuanfang, der geprägt sein soll von Stabilität, Teamgeist und harter Arbeit.

Mit Zmpitas setzt der Verein auf einen Trainer, der in den vergangenen Jahren auf regionaler Ebene deutliche Spuren hinterlassen hat. Der 33-Jährige hat bei all seinen Stationen bewiesen, dass er Mannschaften prägen und sportlich entwickeln kann. Seine Philosophie steht für Struktur, klare Abläufe und eine disziplinierte Herangehensweise.

Vom FV Löchgau in die Oberliga

Noch am gestrigen Samstag stand Zmpitas beim FV Löchgau in der Landesliga an der Seitenlinie. Kurz darauf folgte der direkte Wechsel nach Bissingen – ein Schritt, der zeigt, wie entschlossen beide Seiten sind. Beim FV Löchgau führte er die Mannschaft in der laufenden Saison zu einer Bilanz von sieben Siegen, fünf Unentschieden und keiner Niederlage. Bereits in der Vorsaison hatte er mit 21 Siegen aus 30 Spielen seine Handschrift hinterlassen.

Auch zuvor bei NK Croatia Bietigheim arbeitete Zmpitas erfolgreich. In der Saison 2023/24 führte er das Team in der Bezirksliga Enz-Murr zu 21 Siegen, drei Unentschieden und nur drei Niederlagen – eine beeindruckende Bilanz, die ihm den Ruf eines Aufbautrainers einbrachte.

Stationen mit stetiger Entwicklung

Zmpitas’ Werdegang zeigt Kontinuität und Fortschritt. Ob bei TV Pflugfelden oder in den Jugendmannschaften, überall hinterließ er Struktur und Entwicklung. Von den A-Junioren über mehrere Landesliga-Jahre bis hin zum Sprung in die Oberliga zieht sich ein roter Faden durch seine Laufbahn: konsequente Arbeit, klare Vorstellungen und sichtbare Fortschritte seiner Teams.

Diese Entwicklung passt zur aktuellen Situation in Bissingen. Der Verein steht nach 15 Spieltagen mit 15 Punkten auf Rang 15 der Oberliga Baden-Württemberg.

Der Auftrag: Stabilisieren und Klassenerhalt sichern

Die Herausforderung für den neuen Trainer ist klar umrissen: Der FSV 08 soll in ruhigeres Fahrwasser geführt werden. Zmpitas’ Hauptaufgabe wird es sein, die Mannschaft zu stabilisieren und schrittweise wieder an das Leistungsniveau heranzuführen, das nötig ist, um in der Liga zu bestehen.

Teamgeist, harte Arbeit und ein klarer Plan sollen dabei die Leitlinien sein. In einer Oberliga, in der Mannschaften wie VfR Aalen, VfR Mannheim oder FC Nöttingen das Tempo vorgeben, zählt jeder Punkt. Die Konkurrenz ist dicht, die Liga ausgeglichen – der Druck groß.

Blick nach vorn: Das nächste Spiel als Bewährungsprobe

Am kommenden Samstag (8. November, 14 Uhr) empfängt der FSV 08 Bietigheim-Bissingen den FV Ravensburg. Eine Partie, die richtungsweisend sein könnte. Ravensburg gehört derzeit zur erweiterten Spitzengruppe der Liga und steht mit 26 Punkten im oberen Tabellendrittel. Für Zmpitas und sein neues Team bedeutet das Heimspiel einen echten Härtetest – und zugleich die erste Gelegenheit, seine Handschrift sichtbar zu machen.