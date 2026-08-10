Landesliga-Trainer schießt 6 Tore – 600 Fans bei Kreisliga-Derby Kreis-Highlights: Wilde Ritte in Obertraubling, Illkofen und Wurz +++ Dieterskirchens Coach erzielt ein Tor für die Galerie +++ Neusorg macht es in der Kreisklasse zweistellig +++ Marin Marinov erwischt Sahnetag von Florian Würthele · Gestern, 16:27 Uhr · 0 Leser

Sechs Tore und drei Assists in einem Spiel: Bad Abbachs Landesliga-Coach Simon Sigl (links) lieferte im Dress der 2. Mannschaft mal so richtig ab. – Foto: Alfred Brumbauer

Treffsichere Trainer, fast 600 Zuschauer bei einem Kreisliga-Derby und zweistellige Kantersiege: Der Wochenende im Oberpfälzer Fußball brachte wieder einige Highlights zutage. Wir haben für Euch wieder ein paar davon aus den drei Spielkreisen zusammengetragen:

Kreis Regensburg Kreisliga 1







Ein wilder Ritt war das Kreisligaspiel in Obertraubling. Und zwar bis zum Ende. Fast über die gesamte Spielzeit hinweg führten die Hausherren. Allerdings steckte der FC Laub zu keinem Zeitpunkt auf. Auch in der Nachspielzeit ging es weiter heiß her. Dort fielen zwei Tore in derselben Spielminute. Letztlich „zog“ der SVO dieses Top-Spiel und zieht in der Tabelle am Gegner vorbei.





Kreisklasse 1







Ähnlich spektakulär ging es in Illkofen zu. Dort wechselte gleich dreimal die Führung. 0:1, 2:1, 2:3 und 4:3 – so lautete der Spielfilm. Und wie sollte es anders sein, fiel der Siegtreffer für den Gastgeber erst in der Nachspielzeit. Luis Hammerschmid stach in der 94. Minute zu und sorgte für Tristesse beim FC Mintraching.









A-Klasse 3







ist bekanntlich Trainer beim TSV Bad Abbach in der Landesliga. Aktuell hilft er parallel in der 2. Mannschaft aus. Und das höchst erfolgreich. Zum 14:1-Kantersieg am Sonntag steuerte Sigl sechs Treffer bei. „On top“ legte er drei weitere Tore vor. Neun Torbeteiligungen in einem Spiel – kann man so machen!



Simon Sigl ist bekanntlich Trainer beim TSV Bad Abbach in der Landesliga. Aktuell hilft er parallel in der 2. Mannschaft aus. Und das höchst erfolgreich. Zum 14:1-Kantersieg am Sonntag steuerte Sigl sechs Treffer bei. „On top“ legte er drei weitere Tore vor. Neun Torbeteiligungen in einem Spiel – kann man so machen!



Prominente Torschützen gab es auch bei einem anderen Spiel der A-Klasse 3. Für die SG VfB / BSC II trugen sich mit





Kreis Amberg/Weiden Prominente Torschützen gab es auch bei einem anderen Spiel der A-Klasse 3. Für die SG VfB / BSC II trugen sich mit Rudi Verschl und Nizar Klica die beiden Trainer des Bezirksligisten BSC Regensburg in die Torschützenliste ein. Verschl traf sogar doppelt. Und für Klica, den ehemaligen Landesligaspieler des SV Fortuna, war's der erste Treffer in einem Ligaspiel im Herrenbereich (Ü32 ausgeklammert) seit Mai 2022. Kreisliga Nord







Dass Trabitz zu den Topfavoriten auf die Meisterschaft gehört, ist kein Geheimnis. Warum, das zeigte die mit höherklassig erfahrenen Spielern gespickte Truppe am Freitagabend wieder einmal. Dabei ging es aus Sicht der Heimelf denkbar ungünstig los. SpVgg-Keeper René Wächter sah bereits nach einer Viertelstunde wegen eines Fouls außerhalb des Strafraums die Rote Karte. Trotzdem schnappte sich seine Mannschaft die Punkte. In Unterzahl bewiesen die Mannen von Coach Daniel Liermann Moral und bogen einen zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand noch in ein 4:3 um. Für den Siegtreffer zeichnete der Ex-Kötzinger Miroslav Spirek verantwortlich – durch einen Elfmeter in der 96. Minute.



Kreisliga Süd







Top-Kulisse am Edelsfelder Hahnenkamm! Rund 560 Zuschauer wollten das ewig junge Derby zwischen den beiden Nachbarvereinen FC Edelsfeld und TSV Königstein sehen, das der Gastgeber am Ende für sich entschied. Dieses Derby in der nördlichen Oberpfalz zieht die Zuschauer stets wie in Scharen an.



Kreisklasse West







Was für ein Schützenfest in der Kreisklasse West! Der SV Neusorg ließ es am 3. Spieltag so richtig krachen und machte es am Ende sogar zweistellig. Im Schnitte klingelte es alle neun Minuten im Tor der bemitleidenswerten Gäste aus Wildenreuth.



Kreisklasse Süd







Sie hatten ihr Pulver wohl zu früh verschossen. Zwischen dem 1. FC Neukirchen und dem SV Köfering fielen in den ersten 45 Minuten stolze sechs Tore. Das war's dann aber auch. Die zweite Halbzeit verstrich torlos und die Gastmannschaft durfte sich über drei Auswärtspunkte freuen.



A-Klasse Ost







Elf Tore, zwei gelbrote Karten und ein Last-Minute-Jubel: Beim A-Klassen-Match in Wurz kamen die Schaulustigen voll auf ihre Kosten. Bis zur Pause hatte es bereits sieben Mal geklingelt – Halbzeitstand 4:3. Eine halbe Stunde lang stand es dann 5:5, ehe die heimische Spielgemeinschaft in der Nachspielzeit zum Lucky Punch ansetzte.



B-Klasse Ost







Für den Oberpfalz-weit höchsten Sieg des Wochenendes zeichnete die SG Altenstadt/Voh. / Waldthurn II verantwortlich. 15 Mal war der B-Klassist auf heimischen Geläuf erfolgreich.





Kreis Cham/Schwandorf Für den Oberpfalz-weit höchsten Sieg des Wochenendes zeichnete die SG Altenstadt/Voh. / Waldthurn II verantwortlich. 15 Mal war der B-Klassist auf heimischen Geläuf erfolgreich. Kreisliga Ost







Vier Spiele, vier Siege, 17:2 Tore. Bezirksliga-Absteiger DJK Arnschwang setzt zu Saisonbeginn gleich mal Maßstäbe in der Kreisliga Ost. Diesmal wurde die SG Schloßberg mit 6:0 vom Platz gefegt. Ähnlich stark performt bislang die SpVgg Mitterdorf. Die Rodinger Vorstädter weisen ebenfalls noch eine makellose Bilanz auf. Und trafen beim 6:1 gegen die SG Chambtal ebenfalls ein halbes Dutzend Mal.



Kreisklasse Nord







Da können sich seine Schützlinge noch was abschauen! Zum ersten Mal stand Cheftrainer



Kreisklasse Ost



Da können sich seine Schützlinge noch was abschauen! Zum ersten Mal stand Cheftrainer Josef Holler am Sonntag selbst auf dem Rasen für die 1. Mannschaft des TSV Dieterskirchen. Zehn Minuten vor Schluss wechselte er sich selbst ein – und markierte in der 90. Minute ein Tor für die Galerie. Unser Livetickerer vor Ort beschrieb die Szene so: „Brunner verschießt den schwach geschossenen Elfmeter. Der Ball wird an die Auslinie geklärt, Holler haut den Ball über seinen Kopf aufs Tor und der Ball fliegt von der Auslinie in den Torwinkel im langen Eck. Ein Wahnsinnstor.“ Es war die Entscheidung in diesem Match zugunsten der Platzherren.Kreisklasse Ost



Für ein tolles Comeback zeichnete der SV Wilting verantwortlich. Bis 20 Minuten vor Schluss lag man in Michelsneukirchen mit 0:2 in Rückstand. Doch der Gast steckte nicht auf und kam zurück. Dank vier Treffer binnen 17 Minuten gewann der SVW das Spiel tatsächlich noch mit 4:2.



A-Klasse Ost



