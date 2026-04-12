Landesliga-Trainer geht am Saisonende und Bezirksliga-Verlängerungen

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der SV 03 Tübingen setzt in der Bezirksliga Alb weiter auf Erfahrung und Verlässlichkeit. Mit Musa Jallo und Youssef Loujab bleiben der Mannschaft zwei Spieler erhalten, die dem Kader nicht nur sportlich, sondern auch im inneren Gefüge wichtige Stabilität verleihen.
Musa Jallo geht in seine dritte Saison und hat nach seiner Rückkehr im vergangenen Jahr mit Ruhe und Präsenz sofort Wirkung entfaltet. Youssef Loujab wiederum bleibt nach seinem Wechsel im Winter ebenfalls an Bord und bringt jene Erfahrung ein, die gerade für eine junge Mannschaft von erheblichem Wert sein kann. Beide stehen damit für einen Kurs, der nicht allein auf Entwicklung setzt, sondern diese mit Halt und Orientierung verbindet. Für den SV 03 Tübingen sind diese Verlängerungen deshalb ein wichtiges Signal mit Blick auf die kommende Saison.
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Beim SSV Schwäbisch Hall endet in der Landesliga Württemberg, Staffel 1 nach dieser Saison eine Zusammenarbeit, die der Mannschaft spürbar Energie und Richtung verliehen hat. Trainer Marcus Becker wird den Verein aus beruflichen Gründen verlassen und sein Amt damit nicht weiter ausüben können.
Für den Klub ist dieser Abschied erkennbar mehr als eine bloße Personalnotiz. Zu groß ist die Wertschätzung für einen Trainer, der mit Leidenschaft, Einsatz und klarer Präsenz auf die Mannschaft eingewirkt hat. Dass der Verein die Zusammenarbeit gern fortgesetzt hätte, verleiht der Nachricht zusätzliches Gewicht. Noch aber ist diese gemeinsame Zeit nicht vorbei. Vor Marcus Becker und dem Team liegen weiterhin wichtige Spiele, die nun auch im Zeichen eines bewussten gemeinsamen Endspurts stehen. In Schwäbisch Hall überwiegen Dankbarkeit und der Wunsch, diese Phase mit Haltung und Zusammenhalt zu Ende zu bringen.
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