Landesliga-Trainer geht am Saisonende und Bezirksliga-Verlängerungen

– Foto: Joachim Koschler

SV 03 Tübingen

Der SV 03 Tübingen setzt in der Bezirksliga Alb weiter auf Erfahrung und Verlässlichkeit. Mit Musa Jallo und Youssef Loujab bleiben der Mannschaft zwei Spieler erhalten, die dem Kader nicht nur sportlich, sondern auch im inneren Gefüge wichtige Stabilität verleihen.

Musa Jallo geht in seine dritte Saison und hat nach seiner Rückkehr im vergangenen Jahr mit Ruhe und Präsenz sofort Wirkung entfaltet. Youssef Loujab wiederum bleibt nach seinem Wechsel im Winter ebenfalls an Bord und bringt jene Erfahrung ein, die gerade für eine junge Mannschaft von erheblichem Wert sein kann. Beide stehen damit für einen Kurs, der nicht allein auf Entwicklung setzt, sondern diese mit Halt und Orientierung verbindet. Für den SV 03 Tübingen sind diese Verlängerungen deshalb ein wichtiges Signal mit Blick auf die kommende Saison.