Landesliga-Trainer bleibt: "Beide Seiten waren sich schnell einig"

In der Landesliga Württemberg, Staffel 2, überwintert der TSV Ehningen auf dem fünften Rang mit nur vier Zähler Rückstand zum Relegationsplatz. In den vergangenen fünf Spielzeiten schloss der TSV seine Runde immer unter den Top-5 ab. Nun gab der Verein ein wichtige Verlängerung bekannt und teilt dazu die folgenden Informationen auf Instagram:
Johannes Pfeiffer bleibt!
Erfreuliche Nachrichten kurz vor Weihnachten bei den #blaugelben! Johannes Pfeiffer wird auch in der kommenden Saison Trainer des TSV Ehningen bleiben. Die Verantwortlichen und der Coach, haben sich über eine Vertragsverlängerung zur Saison 2026/27 geeinigt!
“Wir sind sehr glücklich, den angestrebten Weg gemeinsam mit Johannes fortführen zu können. Mit der Vertragsverlängerung konnten wir frühzeitig einen wichtigen Grundbaustein für eine erfolgreiche Zukunft legen. Beide Seiten waren sich schnell einig, die Zusammenarbeit fortführen zu wollen“, wird die Abteilungsleitung des TSV Ehningen zitiert.
Jo geht somit bereits in seine dritte Saison als Chefcoach der #Schalkwiesenkicker.
Johannes Pfeiffer: „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag beim TSV verlängert zu haben. In den letzten 1 1/2 Jahren haben wir es aus meiner Sicht geschafft eine homogene Truppe zu formen, mit der es viel Spaß macht zu arbeiten. Deshalb bin ich stolz Teil der Mannschaft sein zu dürfen und möchte weiterhin meinen Teil zur Entwicklung beitragen.
Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen für das Vertrauen und dem Trainerteam, sowie der Mannschaft für den Einsatz.“
