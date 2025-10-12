Landesliga: Torspektakel zwischen Grünstadt und Neuhausen

Rheinhessen. Mit einem Dreier beim ASV Fußgönheim haben sich die Landesligafußballer des SV Gimbsheim am 11. Spieltag an die Tabellenspitze gesetzt. Die U23 der Wormatia sorgte für die erste Niederlage des bisherigen Spitzenreiters SV Büchelberg. Unglückliche Niederlagen mussten hingegen die TSG Pfeddersheim gegen FSV Schifferstadt und der TuS Neuhausen beim VfR Grünstadt hinnehmen.

Vor rund 200 Fans spielten sich die Turmstädter zahlreiche Chancen heraus, hatten aber vor allem Pech mit zwei Lattentreffern von Fabian Herchenhan (36. Minute) und Spielertrainer Marcell Öhler (44.). Zu allem Überfluss kassierte Kapitän Fabio Schmidt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach Foulspiel und aufgeheizter Stimmung mit Rudelbildung Rot. In Unterzahl ließen sich die Rheinhessen von den Rhein-Pfälzern zunächst hinten reindrängen, übernahmen dann aber die Initiative. Doch wieder stand Öhler bei seinem Freistoß der Pfosten im Wege (87.). Schließlich wurden die Rot-Weißen kalt erwischt: Sven-Rainer Hoffmann köpfte ein zum Siegtreffer (90.). „Wir haben in Unterzahl Charakter gezeigt“, betonte TSG-Rechtsaußen Arthur Reich. Öhler fasste zusammen: „Wir hatten uns die ganze Woche gut vorbereitet und waren auch nach der Roten Karte die bessere Mannschaft.“

„Nach zwanzig Minuten haben wir uns aus unserer Passivität befreit“, freute sich SVG-Trainer Steven Jones vor allem noch über zwei Tore in der ersten Halbzeit, erzielt quasi per Doppelschlag: Nach einer Ecke markierte sein Kapitän Mor Josif Horvat das 0:1 (35.). Für den Lupfer zum 0:2 durch Adriano Fragomeli leistete Nico Scherer mit einem Pass in den Lauf die ebenso feine Vorarbeit (37.). Mit einem 25-Meter-Sololauf leitete schließlich Ali Aslan sein Tor zum 0:3 ein (74.). Nach Gelb-Roter Karte rafften sich die Gastgeber aus dem Ludwigshafener Ortsteil noch zum Anschlusstreffer durch Rodrigo Christian Paiva Pereira auf (81.). „Ein in der Höhe verdienter Sieg“, freute sich Steven Jones.

Vier Tore von TuS-Mittelstürmer Kevin Bernhardt reichten nicht, um beim Favoriten Zählbares mitzunehmen. „Er hat aus jeder Chance ein Tor gemacht“, lobte Trainer Franz Graber seinen „echten Neuner“. Besonders wertvoll das 3:3 (44.), wobei der Knipser, schön freigespielt seinen Gegner überlief und den Ball mit dem Außenrist ins Tor bugsierte. „Aber es ist sehr ärgerlich, in der 89. Minute noch das 4:5 zu kassieren“, sagte Graber. „Wir haben aber Moral bewiesen und sind immer wieder zurückgekommen“, lobte er. Allerdings seien die Gegentore vermeidbar gewesen, ärgerte sich der Coach wiederum. VfR-Tore: Marco Sorg (2), Joshua Uchechukwu Onalenna Ugorji, Vincent Luca Morgan, Nico Müller.

Nach schwachem Anlaufverhalten in den ersten 25 Minuten stellte VfR-Trainer Björn Weisenborn um. Und bewies bei der Einwechslung von Amir Malik Moore ein glückliches Händchen. Nach feiner Vorarbeit von Omar Hashem Sayed gelang Moore, geschickt auf die Kette draufgehend, mit zwei Ballkontakten das Tor des Tages (55.). „Am Schluss haben wir dann gegen den starken Gegner alles wegverteidigt“, lobte Weisenborn, der sich auch über eine große Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit freute.





