Landesliga-Torschützenkönig Stjepanovic kehrt zum TSV Grünwald zurück

Der TSV Grünwald verstärkt sich für die kommende Saison mit einigen Neuzugängen. Darunter fällt auch ein bekanntes Gesicht.
München – Beim TSV Grünwald laufen die Transferplanungen auf Hochtouren. Der Verein kündigte auf Instagram bereits sechs Neuzugänge an. Besonders ein Gesicht sorgt für Aufsehen: Laris Stjepanovic kehrt nach einer halben Saison von der SpVgg Unterhaching nach Grünwald zurück.
32 Saisontore für die Vorstädter und Grünwald – das ist die Bilanz vom 19-jährigen Toptorjäger der Landesliga Südost. Kein Wunder, dass der TSV seinen Stürmer wieder zurückhaben möchte. Stjepanovic wechselte damals pünktlich zum Rückrundenstart zur SpVgg Unterhaching, nachdem er bereits 19 Tore für Grünwald geschossen hatte. Dies war ein großer Schritt in Richtung Profifußball. Nun wechselt er an seine alte Wirkungsstätte zurück.
„In den Augen einiger wird das ein Rückschritt sein“, sagt Florian de Prato gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Denn Stjepanovic hatte immer höhere Ambitionen. Ausschlaggebend für die Rückkehr seien jedoch die fehlenden Perspektiven bei den Vorstädtern gewesen. „Von Haching gab es keine klaren Signale in Richtung der Regionalliga-Mannschaft.“
Hinzu kommt, dass für Stjepanovic im kommenden Jahr das Abitur ansteht. Die Möglichkeit, Schule und Fußball unter einen Hut zu bringen, habe bei seiner Entscheidung eine wichtige Rolle gespielt. „Wir wollen ihn da auch unterstützen.“ De Parto bietet ihm sogar an, dass er das ein oder andere Training ausfallen lassen darf, um sich auf sein Abitur zu konzentrieren.
Den Kontakt zum TSV Grünwald hatte Stjepanovic während seiner Zeit bei den Vorstädtern nie verloren. Im Gegenteil. Der Ex-Schanzer sah regelmäßig noch bei den Spielen seines Vereins zu. „Wir haben gemerkt, dass da etwas entstanden ist.“ Stjepanovic selbst fiel die Entscheidung nicht schwer. „Er meinte, wenn er zu seinem Verein zurückkehren sollte, dann definitiv zu uns“, verrät de Prato. „Er war voller Überzeugung.“ Der Vorschlag sei erst letzten Samstag entstanden.
Besonders hebt er die Technik, das Tempo und die körperliche Robustheit des 19-Jährigen hervor. Entsprechend groß ist die Freude beim Landesligisten. „Wir als Mannschaft freuen uns sehr“, so de Prato. „Er ist mein Schützling – schon damals habe ich angekündigt, dass wir ein Juwel kriegen.“
Neben dem Toptorjäger verstärkt sich Grünwald mit Leonard Fuchs, der vom FC Wacker München kommt und sich dem Ligakonkurrenten anschließt. Das zentrale Mittelfeld rüstet der TSV mit George Dimitru vom TSV 1880 Wasserburg auf und auch die Defensive erhält zwei neue Gesichter: Valentin Seebauer vom ASV Cham und Hendrik Geiler vom FC Unterföhring. Komplettiert wird das Sextett durch Yomi Scintu, der nach langer Verletzungspause wieder einsatzbereit ist und in der neuen Saison für Grünwald auflaufen wird.