Landesliga-Torschützenkönig Stjepanovic kehrt zum TSV Grünwald zurück „Er war voller Überzeugung“ von Lara Marjanovic · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Laris Stjepanovic kehrt zum TSV Grünwald zurück. – Foto: Markus Nebl/FuPa

Der TSV Grünwald verstärkt sich für die kommende Saison mit einigen Neuzugängen. Darunter fällt auch ein bekanntes Gesicht.

München – Beim TSV Grünwald laufen die Transferplanungen auf Hochtouren. Der Verein kündigte auf Instagram bereits sechs Neuzugänge an. Besonders ein Gesicht sorgt für Aufsehen: Laris Stjepanovic kehrt nach einer halben Saison von der SpVgg Unterhaching nach Grünwald zurück. 32 Saisontore für die Vorstädter und Grünwald – das ist die Bilanz vom 19-jährigen Toptorjäger der Landesliga Südost. Kein Wunder, dass der TSV seinen Stürmer wieder zurückhaben möchte. Stjepanovic wechselte damals pünktlich zum Rückrundenstart zur SpVgg Unterhaching, nachdem er bereits 19 Tore für Grünwald geschossen hatte. Dies war ein großer Schritt in Richtung Profifußball. Nun wechselt er an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Laris Stjepanovic kehrt nach einer halben Saison zum TSV Grünwald zurück „In den Augen einiger wird das ein Rückschritt sein“, sagt Florian de Prato gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Denn Stjepanovic hatte immer höhere Ambitionen. Ausschlaggebend für die Rückkehr seien jedoch die fehlenden Perspektiven bei den Vorstädtern gewesen. „Von Haching gab es keine klaren Signale in Richtung der Regionalliga-Mannschaft.“ Hinzu kommt, dass für Stjepanovic im kommenden Jahr das Abitur ansteht. Die Möglichkeit, Schule und Fußball unter einen Hut zu bringen, habe bei seiner Entscheidung eine wichtige Rolle gespielt. „Wir wollen ihn da auch unterstützen.“ De Parto bietet ihm sogar an, dass er das ein oder andere Training ausfallen lassen darf, um sich auf sein Abitur zu konzentrieren.