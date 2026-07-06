Landesliga-Torjäger wechselt zum Konkurrenten

– Foto: Joachim Koschler

Der TV Oeffingen verstärkt sich in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, mit Haris Gudzevic. Der 26-jährige Torjäger wechselt vom Ligakonkurrenten TSV Heimerdingen zu Trainer Haris Krak. Mit 74 Treffern in 157 Spielen bringt Gudzevic klare Abschlussqualität mit und ergänzt einen Kader, der im Sommer gezielt deutlich verändert wird beim TVO.

Gudzevic kommt mit einer starken Torquote nach Oeffingen. In der vergangenen Saison erzielte er für den TSV Heimerdingen in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, 18 Tore und bereitete drei Treffer vor. Bereits 2023/24 kam er dort auf zwölf Tore und drei Vorlagen, 2022/23 auf acht Tore und drei Assists. Besonders auffällig war seine Zeit beim TSV Gebersheim: In der Bezirksliga Enz-Murr gelangen ihm 2021/22 in 32 Spielen 31 Tore und zwölf Vorlagen. Weitere Stationen waren unter anderem der TSV Weilimdorf, der 1. CfR Pforzheim und der SKV Rutesheim. Für Oeffingen bedeutet der Wechsel zusätzliche Durchschlagskraft im Angriff und eine nachweisbare Abschlussqualität auf Landesliga-Niveau.

Gudzevic ist einer von mehreren Zugängen. Neu im Kader stehen außerdem Sebastian Pütz, Brahim Santino Renz, Patrik Koch, Shyan Gnananessan, Efe Yesil, Joel-Noah Graham, Fabio Sipos, Daris Camo, Leonardo Tabusso, Eldin Saljic, Robert Maric und Alexandros Karanis. Auf der Abgangsseite stehen Nektarios Tsouloulis, Kevin Kloos, Luis Feyhl, Emanuel Broos, Maldin Ymeraj, Mardoche Benjamin Calemba, Adnan Rakic und Mehmet Uckan.

Die Vorbereitung führt den TV Oeffingen zunächst am Sonntag, 19. Juli 2026, zum TSV Nellmersbach. Am Mittwoch, 22. Juli, ist das Spiel beim 1. FC Hohenacker einmal als abgesetzt und einmal weiter angesetzt vermerkt. Danach folgen Partien bei der Spvgg Cannstatt am 28. Juli, zuhause gegen den TSV Schwieberdingen am 5. August und beim SV Böblingen am 9. August, wobei diese Begegnung als abgesetzt geführt ist. Durch die hohe Zahl an Veränderungen muss Trainer Haris Krak früh eine belastbare Struktur finden. Gudzevic kann dabei als erfahrener Offensivspieler eine zentrale Rolle einnehmen, weil seine bisherigen Zahlen für Verlässlichkeit vor dem Tor sprechen in wichtigen Phasen. Damit erhält Oeffingen eine zusätzliche Option für enge Spiele, Umschaltsituationen und die neue Landesliga.