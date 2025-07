Landesliga-Torjäger verstärkt Kreisligist Unterpfaffenhofen

Unterpfaffenhofen – Der SC Unterpfaffenhofen hat sich jetzt nochmal Verstärkung geholt. Gleich vier Spieler schließen sich den Upfer Buam an – darunter ein Landesliga-erfahrener Knipser: Khareem Zelmat (33) kommt vom FC Schwabing. Dass die Münchner seit der vergangenen Saison in der Landesliga spielen, haben sie unter anderem Zelmat zu verdanken, der in der Aufstiegssaison 15 Tore und sechs Assists beisteuerte. Und dabei ist das nicht einmal die beste Spielzeit des 33-Jährigen. Gleich in zwei Saisons gelangen ihm 30 oder mehr Tore. Auf diese Torgefährlichkeit setzen auch die Upfer Buam.

Helfen soll dabei Neuzugang Nummer zwei: Roberto Machado da Silva (27) kickte zuletzt in der Kreisklasse für den SV Laim, war aber auch schon höherklassiger unterwegs. Seine Statistiken ergänzen sich ideal mit Zelmat. In der vergangenen Saison bereitete Machado da Silva zwölf Tore in elf Partien vor. Neben den beiden erfahrenen Neuzugängen setzt der SCU aber auch auf junge Talente: Aus der eigenen Jugend rückt Abwehrmann Raphael Friedinger (17) zu den Herren auf. Außerdem kommt Imad Markabaoui (21) vom TSV Allach.