Landesliga-Torjäger stürmt für Verbandsligisten: "Ein gutes Gefühl"

– Foto: Christian Bartaune

Im Dress von Union Schönebeck hat Jan-Niklas Frenkel eine starke Saison gespielt. Mit 26 Treffern in 27 Partien landete der 20-Jährige in der Torjägerliste der LOTTO-Landesliga Nord auf Rang vier. Mit seinen Leistungen hat sich der Angreifer für den nächsten Schritt empfohlen.

In der neuen Saison wird Frenkel für den FSV Barleben in der Verbandsliga auf Torejagd gehen. An den Anger wechselt der Stürmer mit einer beeindruckenden Quote von 55 Treffern in 73 Landesliga-Einsätzen für den SV Eintracht Salzwedel und Union Schönebeck. Zum Spielerprofil:

"Wir hatten Jan Niklas schon vor zwei Jahren auf dem Zettel. Er hat sich damals wegen der nötigen Spielzeit für einen Wechsel nach Schönebeck entschieden. Aus unserer Sicht war das im Nachhinein genau der richtige Schritt, denn dort hat er sich hervorragend entwickelt und eine beeindruckende Statistik aufgebaut", heißt es vom FSV-Trainerduo Christoph Grabinski und Max Schönijahn.

Frenkel verdoppelt seine Ausbeute in der zweiten Saison bei Union

Seitdem hätte man regelmäßig im Austausch gestanden und hätte Frenkels "Entwicklung genau verfolgt", heißt es weiter. Nach 13 Treffern in seiner ersten Saison bei Union verdoppelte der Stürmer seine Ausbeute in der zweiten Spielzeit - unter anderem mit gleich drei Dreierpacks in der Rückrunde. "Umso mehr freut es uns, dass sich Jan Niklas jetzt für den nächsten Entwicklungsschritt beim FSV entschieden hat. Wir sind überzeugt, dass er bei uns genau richtig ist", so das Barleber Trainerteam.