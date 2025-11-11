Landesliga-Torjäger Sibilia mit einzigartigem Fairplay-Moment

Der FC Schwabing ist eine positive Überraschung in der Landesliga Südost. Nicht nur sportlich spielt der FCS um Torjäger Sibilia ganz vorne mit.

München – Am 19. Spieltag gastierte der FC Schwabing in Karlsfeld, eine Partie, die in den ersten zehn Minuten für die Gäste anders lief als erwartet. „Wir sind schwer ins Spiel gekommen“, sagt Giancinto Sibilia , Landesliga-Torjäger gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Denn nach bereits acht Minuten führten die Gastgeber mit 2:0. Im Anschluss drehte Schwabing auf, und traf ein ums andere Mal.

Am Ende siegte Schwabing mit 5:2 – und das Ergebnis hätte noch höher ausfallen können. Denn beim Stand von 2:2 verzichtete Sibilia auf einen Elfmeter, und auf eine mögliche Rote Karte gegen Karlsfelds Keeper Ivan Bagaric.

Die Szene beschreibt Sibilia wie folgt: Torhüter Bagaric kam aus seinem Kasten geschossen und auf den Landesliga-Torjäger zu. „Er ist gefühlt mit 100 km/h auf mich zugelaufen“, sagt Sibilia. „Ich habe mich instinktiv fallen lassen.“

Die Entscheidung des Unparteiischen stand schon fest: „Der Pfiff ertönte und ein potenzieller Platzverweis stand im Raum“, beschreibt Trainer Steven Zepeda die Szene. Doch Sibilia ging sofort auf den Schiedsrichter zu und ließ die Entscheidung zurücknehmen.

„Ich wollte auf gar keinen Fall einen Elfmeter schinden.“

Landesliga-Torjäger Giacinto Sibilia vom FC Schwabing.

Grund hierfür war eine ähnliche Szene, die sich vor drei Jahren abspielte. „Ich bin sehr verletzungsanfällig und habe immer mal Probleme mit den Bändern“, erklärt Sibilia. Damals lief ein Keeper auf ihn zu und traf sein Sprunggelenk, woraufhin er sich einen Bänderriss einfing. „Ich war mir sicher, dass er (Bagaric) mich genauso treffen wird.“ Doch in der Szene vom Wochenende berührte ihn der Karlsfelder Torhüter zu keiner Sekunde. Sibilai ließ sich dennoch fallen. „Ich wollte auf gar keinen Fall einen Elfmeter schinden“, sagt Sibilia. „Ich hatte eher Angst um meine Knöchel.“

„Ich bin zwar der Typ, der alles machen würde, um zu gewinnen, aber nur mit fairen Mitteln“

Giacinto Sibilia über seine Entscheidung.

Für Sibilia, dem als Content-Creator mehr als 500.000 Menschen folgen, eine einfache Entscheidung. „Ich bin zwar der Typ, der alles machen würde, um zu gewinnen, aber nur mit fairen Mitteln“, sagt Sibilia. Der Unparteiische nahm auf seinen Hinweis hin die Entscheidung zurück und ließ das Spiel weiterlaufen. „Ich finde nicht, dass man so ein Spiel durch so eine Entscheidung beeinflussen sollte.“

Für den Schwabinger Torjäger sei auch der Spielstand und die aktuelle beruhigende Situation in der Liga nicht von Bedeutung. „Ich hätte es immer gemacht“, sagt Sibilia. Auch Trainer Zepeda war begeistert von seinem Stürmer: „Genau für solche Aktionen feiere ich unsere Männer.“

Sibilia kein Einzelfall – FC Schwabing führt Fairplay-Tabelle der Landesliga Südost an

Der FC Schwabing befindet sich aktuell an der Tabellenspitze der Fairness-Tabelle und steht mit 35 Punkten auf Platz fünf der Liga. Damit haben sie nur fünf Punkte weniger als zum Ende der Saison 24/25. „Letztes Jahr war unser Kader sogar qualitativ besser aufgestellt“, so Sibilia. „Heute sind wir aber einfach extrem eingespielt und die Abläufe greifen immer besser.“ Und auch die Zukunft sieht rosig aus. Denn dem FCS fehlen einige Spieler verletzungsbedingt. „Wenn die wieder zurückkommen, bin ich wirklich gespannt, wie es dann aussieht“, sagt Sibilia.