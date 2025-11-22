Landesliga-Torjäger Paul trainiert Budberger Jugendfußballer

Lijan Grgic und die anderen 14 Nachwuchsfußballer aus der FII-Jugend des SV Budberg waren mächtig aufgeregt vor der ersten Trainingseinheit in dieser Woche. Für Mittwoch hatte sich besonderer Besuch angekündigt. Coach Tim Wilke und Torjäger Moritz Paul aus der Landesliga-Mannschaft kamen nicht nur als Zuschauer vorbei, sondern sie leiteten das Training. Die zwei waren im September der Hauptpreis der Tombola bei der Wiedereröffnung des renovierten Klubheims gewesen. Und Lijan Grgic hatte das große Los gezogen.
„Das war eine sehr coole Aktion, die ein weiteres Beispiel für den tollen Zusammenhalt im SV Budberg ist“, sagte Dorthe Feß, die mit Tim Rieger und Nisfad Grgic das Trainer-Team der FII-Jugend bildet. „Ich finde es bemerkenswert, dass in der heutigen Zeit, wo oft das Materielle im Vordergrund steht, ein Training mit Tim und Mocke bei den Kids so einen großen Anklang findet“, meinte sie weiter.
Rund eineinhalb Stunden dauerte die Einheit. Wilke und Paul, der im Schalke-Trikot mitmischte, hatten sich gut vorbereitet und leiteten ein kindgerechtes Training. „Ich hatte mich vorher unter anderem bei meinem Co-Trainer Andre Schulte informiert, der sich in Budberg auch als Jugendcoach engagiert“, sagte Wilke. So wurde sich unter anderem mit einem Fangspiel aufgewärmt. Wilke und Paul gaben nicht nur Anweisungen, sondern waren mittendrin und machten alle Übungen mit.
Beim abschließenden Neunmeterschießen wechselten sich die beiden im Tor ab. Da mischte dann auch Hannes Girth mit, der erkrankt war und als einziger der F-Jugend-Fußballer zuvor nur als Zuschauer dabei sein konnte. Danach gab’s selbst gebackene Fußball-Muffins, die Moritz Paul mitgebracht hatte.
„Das Training war großartig. Wir haben durch die Emotionen der Kinder schnell gemerkt, wie wichtig ihnen ihnen das Training mit uns ist“, sagte Wilke. Und Feß ergänzte: „Ich hoffe, dass die Jungs weitere Motivation und Ehrgeiz getankt haben.“