Landesliga-Torjäger Paul trainiert Budberger Jugendfußballer

Beim abschließenden Neunmeterschießen wechselten sich die beiden im Tor ab. Da mischte dann auch Hannes Girth mit, der erkrankt war und als einziger der F-Jugend-Fußballer zuvor nur als Zuschauer dabei sein konnte. Danach gab’s selbst gebackene Fußball-Muffins, die Moritz Paul mitgebracht hatte.

„Das Training war großartig. Wir haben durch die Emotionen der Kinder schnell gemerkt, wie wichtig ihnen ihnen das Training mit uns ist“, sagte Wilke. Und Feß ergänzte: „Ich hoffe, dass die Jungs weitere Motivation und Ehrgeiz getankt haben.“