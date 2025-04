Landesliga-Torjäger Marcio Blank wechselt in die Oberliga

Als Torschützenkönig der U19-Niederrheinliga hat sich der frühere Spieler des KFC Uerdingen schon vor zwei, drei Jahren in den Fokus gespielt, doch den großen Durchbruch hat Marcio Blank erst beim SV Scherpenberg geschafft. Der 20-jährige Torjäger ist der erfolgreichste Knipser der Landesliga, Gruppe 2, und hat sich für höhere Aufgaben empfohlen. Im Sommer folgt die Rückkehr in die Oberliga Niederrhein - diesmal als etablierter Angreifer.

Denn eigentlich war es nicht geplant, dass Blank im Winter 2024 nach Scherpenberg wechselt. Sein erstes Seniorenjahr startete der Stürmer nämlich beim SV Straelen und kam dort in der Hinrunde 2023/24 auch 15-mal zum Einsatz. Doch im Januar des vergangenen Jahres kam es dann zum überraschenden Aus: Weil Mäzen Hermann Tecklenburg in die Insolvenz ging, folgte der Verein mit seinem Rückzug aus der Oberliga.

Für Blank war der Wechsel nach Scherpenberg dann nur folgerichtig, schließlich ist sein Vater Deniz Günes seit vielen Jahren Co-Trainer der Landesliga-Truppe. Die Integration verlief entsprechend leicht, schließlich hat Blank ab und an schon in Scherpenberg mittrainiert. Der Knoten platzte bereits in der Rückrunde, als der ehemalige KFC-Schützling in 16 Spielen zehnmal traf. Mit 19 Jahren eine ordentliche Bilanz; gegen den VfB Frohnhausen und FSV Duisburg schnürte er jeweils Viererpacks.