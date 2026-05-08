Landesliga-Torjäger in Kreisklasse: Sechs Wechsel beim TSV Karlburg Ex-Bayernligist meldet zwei Abgänge und vier Neuzugänge von pm/btfm · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

Geht fortan für den FC Wiesenfeld Halsbach auf Torejagd: Sebastian Fries. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Der Top-Torjäger verlässt Karlburg: Sebastian Fries wechselt zum FC Wiesenfeld Halsbach in die Kreisklasse. Mit Jan Bauer verlässt ein weiterer Offensivspieler den Verein. Der 20-Jährige geht zum TSV Eisigen. Ansonsten soll der Kader größtenteils zusammenbleiben. Zugleich stellt der der TSV mit vier Neuzugängen die Weichen für die kommende Saison in der Landesliga.

Vom ASV Rimpar stößt zur neuen Saison der 21-jährige Antonio Sicaja nach Karlburg. Der flexibel einsetzbare Spieler kann im Zentrum mehrere Positionen bekleiden. Seine Stärken liegen vor allem im defensiven Mittelfeld, wo er der Mannschaft mit seiner Vielseitigkeit sofort weiterhelfen soll. Ebenfalls neu im Team ist Luca Röder (24), der vom Kreisligisten und Nachbarn FV Karlstadt nach Karlburg wechselt. Dort führt er seine Mannschaft derzeit als Kapitän aufs Feld. Röder ist in der Defensive variabel einsetzbar und kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten Abwehrseite spielen. Mit dem Wechsel nach Karlburg möchte er den nächsten Schritt machen und sich im ambitionierten Amateurfußball beweisen.

Aus der U19 des Würzburger FV werden zudem die beiden 18-jährigen Benedikt König und Fabio Breitenbach zum Team stoßen. Beide stammen aus Aschfeld und damit aus der unmittelbaren Region. König ist als Linksverteidiger vorgesehen, Breitenbach für die offensiven Außenpositionen. Der TSV Karlburg möchte den beiden Nachwuchsspielern die Möglichkeit geben, erste Erfahrungen im Herrenbereich zu sammeln und sich sportlich weiterzuentwickeln. „Aktuell schauen wir noch nach möglichen Optionen. Gerade in der Offensive besteht nach den Abgängen von Sebastian Fries und Jan Bauer sicherlich noch Bedarf, in der Defensive halten wir uns ebenfalls noch alle Möglichkeiten offen“, betont Fußballvorstand Björn Spehnkuch.