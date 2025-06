Landesliga-Torjäger Florian Ortstadt wechselt zu einem Aufsteiger

Wer den 1. FC Lintfort oder seinen Vorgängerverein TuS Fichte Lintfort in den vergangenen Jahren beobachtet hat, kommt an einem Namen kaum vorbei: Florian Ortstadt. Der Stürmer, mittlerweile 36 Jahre alt, ist die prägende Figur der (jüngeren) Vereinsgeschichte. Jetzt folgt der Abschied - und möglicherweise trifft er bald auf seinen Herzensklub: Er wechselt zum Aufsteiger Viktoria Goch.

Der 1. FC Lintfort hat seine zweite vollständige Saison absolviert, Top-Torjäger der Vereinsgeschichte der Landesliga-Mannschaft ist Ortstadt mit 30 Toren und zehn Vorlagen in 59 Einsätzen. Aber auch schon vorher war der Routinier der entscheidende Faktor von Fichte, schließlich schoss er weit über 100 Tore ab der Bezirksliga aufwärts. Zwar verließ er insgesamt viermal den Verein - SV Neukirchen, VfB Homberg, VfL Repelen und SV Hönnepel-Niedermörmter, aber nie spielte er eine vollständige Saison laut FuPa-Datenbank bei einem dieser Klubs, immer führte der Weg nach wenigen Monaten zurück nach Lintfort.

Ob Ortstadt im Winter von Goch zurück nach Lintfort wechseln wird, bleibt natürlich abzuwarten, allerdings ist der Angreifer mittlerweile auch im gehobenen Fußballeralter und wegen seiner Erfahrung und Klasse goldwert für einen Aufsteiger. Neben Luca Palla (28) und Andrija Kurandic (22) ist der ehemalige Lintfort der routinierteste Stürmer der Viktoria, die nach Jahren des Versuchens endlich den Sprung in die Landesliga geschafft hat. Ortstadt kennt die Liga bestens und wird die Mannschaft auf und neben dem Platz führen können. Goch könnte in die Gruppe 2 und damit zu Lintfort kommen - mehr dazu an dieser Stelle.