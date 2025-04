Landesliga-Torjäger: Duisburger FV verpflichtet Kevin Mouhamed

Was lange währt, wird endlich wahr. Schon seit einigen Jahren bemühte sich der Duisburger FV 08 um eine Verpflichtung von Stürmer-Talent Kevin Mouhamed (VfB Speldorf), nun hat es also geklappt. Für die neue Saison verstärkt der 22-Jährige also die Offensive des derzeitigen Bezirksliga-Siebten.