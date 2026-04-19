Landesliga-Torhüter wechselt und Verbandsliga-Verlängerung

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der TSV Heimsheim verstärkt sich in der Bezirksliga Enz/Murr auf einer Schlüsselposition mit einem erfahrenen Neuzugang. Torhüter Tom Kaczmarek wechselt vom Landesligisten TSV Heimerdingen nach Heimsheim und soll dem Kader zwischen den Pfosten zusätzliche Qualität verleihen.
Ausgebildet beim FV 08 Bissingen, bringt Kaczmarek nicht nur eine fundierte fußballerische Schule mit, sondern auch Erfahrung aus der Verbands- und Landesliga. Für einen Bezirksligisten ist das ein Transfer mit Substanz. Gerade auf der Torwartposition sind Ruhe, Präsenz und Routine oft entscheidend, um einer Mannschaft Stabilität zu geben. Heimsheim erweitert damit sein Torwartteam um einen Keeper, der höhere Spielklassen kennt und entsprechend Ansprüche mitbringt. Der Wechsel wirkt wie ein durchdachter Baustein in der Kaderplanung für die kommende Saison.
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Der VfR Heilbronn hat in der Verbandsliga Württemberg früh ein wichtiges Zeichen für die kommende Saison gesetzt: Sebastian Lutz bleibt an Bord. Die Vertragsverlängerung ist mehr als eine Personalie, sie ist ein Bekenntnis zu Kontinuität und Identifikation.
Lutz verkörpert nach Überzeugung des Vereins genau jene Mischung, auf die in Heilbronn gebaut wird – sportliche Qualität, Verlässlichkeit und eine starke Präsenz auch abseits des Platzes. Dass der Verein trotz seiner längeren Verletzungspause unbeirrt auf ihn setzt, unterstreicht den Stellenwert des Heilbronners. Auch der Spieler selbst macht keinen Hehl daraus, wie eng seine Bindung zum VfR ist. Er spricht von Vertrauen, Wohlbefinden und dem Wunsch, die positive Entwicklung des Klubs weiter mitzugestalten. Für Heilbronn ist diese Verlängerung deshalb ein Baustein mit Signalwirkung.
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Spielabsage in der Kreisliga A3: 19.04.2026: TSV Ilshofen II – TSV Miedelsbach – von den Gästen aufgrund Spielermangels abgesagt.
Spielabsage bei den Frauen:
Kreisliga A, 19.04.2026, TSV Schlechtbach – FC Welzheim 06 – vom TSV aufgrund Spielerinnenmangels abgesagt.
Kurzfristige Spielabsage in der Kreisliga B3: SV Allmersbach III – TSV Oberbrüden – von den Gästen aufgrund Spielermangels abgesagt.
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