Landesliga-Torhüter wechselt und Verbandsliga-Verlängerung News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Adnan Altinkaya

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

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TSV Heimsheim Der TSV Heimsheim verstärkt sich in der Bezirksliga Enz/Murr auf einer Schlüsselposition mit einem erfahrenen Neuzugang. Torhüter Tom Kaczmarek wechselt vom Landesligisten TSV Heimerdingen nach Heimsheim und soll dem Kader zwischen den Pfosten zusätzliche Qualität verleihen. Ausgebildet beim FV 08 Bissingen, bringt Kaczmarek nicht nur eine fundierte fußballerische Schule mit, sondern auch Erfahrung aus der Verbands- und Landesliga. Für einen Bezirksligisten ist das ein Transfer mit Substanz. Gerade auf der Torwartposition sind Ruhe, Präsenz und Routine oft entscheidend, um einer Mannschaft Stabilität zu geben. Heimsheim erweitert damit sein Torwartteam um einen Keeper, der höhere Spielklassen kennt und entsprechend Ansprüche mitbringt. Der Wechsel wirkt wie ein durchdachter Baustein in der Kaderplanung für die kommende Saison.