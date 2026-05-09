Landesliga-Topteam verpflichtet Stürmer, fünfter Bezirksliga-Zugang News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

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Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

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TSV Bernhausen Der TSV Bernhausen setzt als Spitzenteam der Landesliga Württemberg, Staffel 2, ein weiteres Ausrufezeichen für die kommende Saison. Ekrem Servi wechselt von der TSVgg Plattenhardt an den Fleinsbach und soll der Offensive zusätzliche Präsenz verleihen. Der 1,92 Meter große Angreifer gilt in Bernhausen als Wunschspieler und bringt neben fußballerischer Qualität auch Einsatzwillen und Flexibilität im Angriffsspiel mit. Dass mehrere andere Vereine Interesse zeigten, unterstreicht seinen Stellenwert. Zunächst kämpft Servi mit Plattenhardt noch um den Klassenerhalt, ehe er künftig im Bernhäuser Trikot auf Torejagd gehen soll. Für den TSV ist die Verpflichtung ein klares Signal: Die Mannschaft will ihre Ambitionen nicht nur verwalten, sondern gezielt erweitern. +++