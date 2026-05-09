Landesliga-Topteam verpflichtet Stürmer, fünfter Bezirksliga-Zugang

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Der TSV Bernhausen setzt als Spitzenteam der Landesliga Württemberg, Staffel 2, ein weiteres Ausrufezeichen für die kommende Saison. Ekrem Servi wechselt von der TSVgg Plattenhardt an den Fleinsbach und soll der Offensive zusätzliche Präsenz verleihen. Der 1,92 Meter große Angreifer gilt in Bernhausen als Wunschspieler und bringt neben fußballerischer Qualität auch Einsatzwillen und Flexibilität im Angriffsspiel mit. Dass mehrere andere Vereine Interesse zeigten, unterstreicht seinen Stellenwert. Zunächst kämpft Servi mit Plattenhardt noch um den Klassenerhalt, ehe er künftig im Bernhäuser Trikot auf Torejagd gehen soll. Für den TSV ist die Verpflichtung ein klares Signal: Die Mannschaft will ihre Ambitionen nicht nur verwalten, sondern gezielt erweitern.
+++
+++
Der TSV Hüttlingen verstärkt sich für die kommende Saison in der Bezirksliga Ostwürttemberg mit Emanuel Giordano. Der 26-Jährige wechselt von der TSG Hofherrnweiler/Unterrombach zum TSV und bringt Erfahrung aus mehreren Jahren im Aktivenbereich mit. Seine Laufbahn begann beim SSV Aalen, wo er bereits Einsätze in der Bezirksliga-Mannschaft sammelte. Seit fünf Spielzeiten war Giordano für die TSG aktiv. In Hüttlingen soll er vor allem im defensiven Mittelfeld und im Zentrum Optionen schaffen. Technik, Übersicht und ein starker linker Fuß machen ihn zu einem Zugang mit klar erkennbarem Profil.
+++
+++