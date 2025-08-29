Landesliga-Topspiele in Gruppe 1, bleiben Kray, Goch & Moers auf Kurs?

Der 3. Spieltag der Landesliga Niederrhein hat bereits am Mittwoch mit einem Sieg des SC Kapellen begonnen. In der Gruppe 1 stehen Topspiele beim ASV Einigkeit Süchteln und beim FC Kosova Düsseldorf an, in der Gruppe 2 wollen der FC Kray, Viktoria Goch und der GSV Moers die nächsten Siege feiern.
4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr Victoria Mennrath - DJK Gnadental
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - 1. FC Wülfrath
So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Remscheid - SSV Bergisch Born
So., 07.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - TSV Solingen
So., 07.09.25 15:30 Uhr VSF Amern - FC Kosova Düsseldorf
So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - ASV Einigkeit Süchteln
So., 07.09.25 15:30 Uhr DV Solingen - VfB 03 Hilden II
So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 07.09.25 15:30 Uhr SG Unterrath - TVD Velbert
4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - SV Scherpenberg
Sa., 06.09.25 17:30 Uhr GSV Moers - FC Kray
So., 07.09.25 14:00 Uhr Viktoria Goch - Mülheimer FC 97
So., 07.09.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - VfB Bottrop
So., 07.09.25 15:00 Uhr PSV Wesel - 1. FC Lintfort
So., 07.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Sportfreunde Niederwenigern
So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Budberg - SC Werden-Heidhausen
So., 07.09.25 15:15 Uhr SG Essen-Schönebeck - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 07.09.25 15:30 Uhr VfB Speldorf - Rhenania Bottrop
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: