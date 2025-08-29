 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Fokus auf die Landesliga.
Fokus auf die Landesliga. – Foto: Cindy Jahn

Landesliga-Topspiele in Gruppe 1, bleiben Kray, Goch & Moers auf Kurs?

Am 3. Spieltag der Landesliga Niederrhein gibt es Topspiele in der Gruppe 1, in der Gruppe 2 wollen der FC Kray, Viktoria Goch und der GSV Moers weiter siegen.

Landesliga 1
Landesliga 2
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert

Der 3. Spieltag der Landesliga Niederrhein hat bereits am Mittwoch mit einem Sieg des SC Kapellen begonnen. In der Gruppe 1 stehen Topspiele beim ASV Einigkeit Süchteln und beim FC Kosova Düsseldorf an, in der Gruppe 2 wollen der FC Kray, Viktoria Goch und der GSV Moers die nächsten Siege feiern.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Mi., 27.08.2025, 19:45 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
1
2

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
15:30

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
15:00

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:30live

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:00live

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
15:30live

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:30

Heute, 20:00 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
20:00live

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
15:30

Das ist der nächste Spieltag

4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr Victoria Mennrath - DJK Gnadental
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - 1. FC Wülfrath
So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Remscheid - SSV Bergisch Born
So., 07.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - TSV Solingen
So., 07.09.25 15:30 Uhr VSF Amern - FC Kosova Düsseldorf
So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - ASV Einigkeit Süchteln
So., 07.09.25 15:30 Uhr DV Solingen - VfB 03 Hilden II
So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 07.09.25 15:30 Uhr SG Unterrath - TVD Velbert

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
15:00

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
15:15

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:00

Heute, 19:15 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
19:15live

So., 31.08.2025, 17:00 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
17:00live

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:30

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
16:00

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:30

Das ist der nächste Spieltag

4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - SV Scherpenberg
Sa., 06.09.25 17:30 Uhr GSV Moers - FC Kray
So., 07.09.25 14:00 Uhr Viktoria Goch - Mülheimer FC 97
So., 07.09.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - VfB Bottrop
So., 07.09.25 15:00 Uhr PSV Wesel - 1. FC Lintfort
So., 07.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Sportfreunde Niederwenigern
So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Budberg - SC Werden-Heidhausen
So., 07.09.25 15:15 Uhr SG Essen-Schönebeck - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 07.09.25 15:30 Uhr VfB Speldorf - Rhenania Bottrop

