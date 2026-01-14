Das ist Can Funke. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Landesliga-Top-Klub holt Torjäger mit starker Quote Der ESC Rellinghausen kämpft in der Landesliga Niederrhein um den Aufstieg in die Oberliga - und für die Rückrunde gibt es einen neuen starken Stürmer, der bei dieser Mission helfen kann. Verlinkte Inhalte Landesliga 2 Bezirksliga 6 ESC Rellingh Vogelheim Ratingen Can Funke

Mit Ausnahme der Saison 2022/23 hat sich der ESC Rellinghausen in den vergangenen Spielzeiten zu einem Top-Team in der Landesliga gemausert. Was fehlt, ist folgerichtig noch der große Sprung in die Oberliga. zur Winterpause hat die Mannschaft von Sascha Behnke wieder gute Aussichten - und mit einem neuen Stürmer steigern sich auch nochmal die Chancen.

Gestern, 19:30 Uhr Ratingen 04/19 Ratingen ESC Rellinghausen ESC Rellingh 0 1 Abpfiff Als Tabellendritter fehlen Rellinghausen nur fünf Punkte auf Spitzenreiter VfB Bottrop, allerdings könnte auch der zweite Platz zum Aufstieg reichen. Im Fokus steht beim ESC immer wieder Top-Stürmer Berkan Eken, der vergangene Spielzeit mit 30 Treffern im absoluten Fokus stand. Diesmal steht der 26-Jährige bei acht Buden in 16 Einsätzen.