Landesliga-Top-Klub holt Torjäger mit starker Quote

Mit Ausnahme der Saison 2022/23 hat sich der ESC Rellinghausen in den vergangenen Spielzeiten zu einem Top-Team in der Landesliga gemausert. Was fehlt, ist folgerichtig noch der große Sprung in die Oberliga. zur Winterpause hat die Mannschaft von Sascha Behnke wieder gute Aussichten - und mit einem neuen Stürmer steigern sich auch nochmal die Chancen.
Als Tabellendritter fehlen Rellinghausen nur fünf Punkte auf Spitzenreiter VfB Bottrop, allerdings könnte auch der zweite Platz zum Aufstieg reichen. Im Fokus steht beim ESC immer wieder Top-Stürmer Berkan Eken, der vergangene Spielzeit mit 30 Treffern im absoluten Fokus stand. Diesmal steht der 26-Jährige bei acht Buden in 16 Einsätzen.
Er bekommt fortan Unterstützung von Can Funke (26), der im Winter vom Vogelheimer SV kommt. Laut offizieller Spielberechtigung fehlt zwar noch das Spielrecht für die Meisterschaft, aber das kann sich bekanntlich noch bis zum Ablauf des Deadline Days am 2. Februar ändern. Beim Testspiel-Coup gegen Oberliga-Tabellenführer Ratingen 04/19 erzielte der Angreifer bereits das Siegtor zum 1:0.
Generell weiß der ehemalige Jugendspieler des FC Kray seit Jahren mit starken Torquoten zu gefallen: 2022/23 schoss er 40 Tore für Alemannia Essen in der Kreisliga A, in der Bezirksliga folgten 14 Tore in 28 Einsätzen für TGD Essen und 47 Treffer in 42 Partien für Vogelheim. In der Hinrunde waren es zuletzt 21 Scorerpunkte (16 Punkte und fünf Vorlagen).
Funke kann Rellinghausen gleich doppelt helfen, denn neben seiner eigenen Torgefahr kann er auch Räume für Eken schaffen, entsprechend ein starker Transfer auf ganzer Linie.
Trainer: Sascha Behnke
Zugänge: Shoyo Akaogi (), Julian Haase (ESC Rellinghausen), Calvin Minewitsch (SpVg Schonnebeck), Fabrice Haller (ESC Rellinghausen II), Kamil Poznanski (ETB Schwarz-Weiß Essen), Taeyang Ko (SC Sonnborn), Jérôme Martial Sabrowski (VfB Bottrop), Maurice Muschalik (SpVgg Steele), Can Funke (Vogelheimer SV)
Abgänge: Luca Krämer (Heisinger SV), Julian Haase (ESC Rellinghausen), Marc Lauderbach (Unbekannt), Jim Conor Baudenbacher (TSV Einigkeit Dornap), Tobias Doil (SC Velbert), Patrick Hollenbeck (Karriereende), Bradley Asoh (VfB Speldorf), Niklas Nadolny (Sportfreunde Niederwenigern), Nils Ruf (Karierre verletzungsbedingt unterbrochen), Obed Nana Agyeman (Unbekannt), Taeyang Ko (Unbekannt)
