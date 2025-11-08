Landesliga: Tim Hulsey warnt vor dem SV Winterbach

Hackenheim/Winterbach. Zum Hinrunden-Abschluss noch einmal ein Derby. Oder zumindest fast. Am Sonntag (17 Uhr) treffen am Hackenheimer Felseneck der dort beheimatete TuS und der SV Winterbach aufeinander.

Die tabellarische Ausgangsposition war dabei so nicht unbedingt zu erwarten. Dass der SV Winterbach als Aufsteiger von Beginn an gegen den Abstieg kämpfen würde, stand fest. Dass aber die Hausherren in dieser Spielzeit derartige Probleme haben würden und – ungeachtet der wahrscheinlichen drei Zähler nach dem Spielabbruch in Bundenthal – erst vier Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto haben würden, war so nicht geplant. "Gut, dass wir nach den zwei weiten Fahrten am Sonntag und am Mittwoch (nach Bundenthal und Bedesbach, die Red.) wieder ein Heimspiel haben", sagt TuS-Spielertrainer Tim Hulsey und freut sich zudem, dass in Hackenheim gleich ein Doppelspieltag ansteht: Die zweite Mannschaft trifft zuvor in der A-Klasse auf die SG Hüffelsheim II. Für die Landesliga-Truppe ist in der Vorbereitung auf Sonntag nach dem 1:4 vom Mittwoch erst einmal Wundenlecken angesagt. Hulsey will "unbedingt ein Stückweit Normalität ins Geschehen bringen."

Der Hackenheimer Stempel soll aufgedrückt werden

Dass die Winterbacher nach schwierigem Saisonstart mit vier Auftakt-Niederlagen längst in der Liga angekommen sind, wurde am Felseneck registriert. "Es wird definitiv ein schwieriges Spiel. Wir wissen um deren Qualität, allen voran natürlich die von Elias Pfenning", so Hulsey.

Dennoch gelte es für seine Mannschaft, dem Spiel von Beginn an den eigenen Stempel aufzudrücken, sich Chancen zu erarbeiten "und endlich zu treffen." Dazu kommt die Forderung, stabil zu bleiben und dem Gegner die Mittel zu nehmen.

Spielerische Komponente muss bei Winterbach besser werden

Gegenüber Torben Scherer spricht von einer „ekligen Aufgabe“, die auf seinen SV Winterbach zukomme. Mentalität, Wille, ein klarer Kopf auch in Stresssituationen, Geschlossenheit und eben das Vermeiden von Fehlern. Darin sieht der 36-Jährige die erfolgversprechenden Faktoren. Und: "Die spielerische Komponente wird bei uns besser sein müssen als zuletzt beim 2:2 gegen Meisenheim." Am Ende werde es aber vor allem auf die Tagesform und vielleicht das Quäntchen Glück ankommen. Einen möglichen Vorteil für seine Mannschaft zieht Scherer aus dem aktuellen Tabellenstand. "Wir kennen das seit dem ersten Spieltag, die Hackenheimer nicht unbedingt."

Auch wenn deren Situation allein schon durch die ungeheuer lange Verletztenliste erklärbar sei, während die Winterbacher weitestgehend von Personalproblemen verschont geblieben sind, auch im Sonntag mit voller Kapelle anreisen können. Auch deshalb hofft Scherer: "Vielleicht gelingt es uns, ihre Unsicherheit auszunutzen." Dass beide Teams alles in die Waagschale werfen und gewinnen wollen, steht für ihn fest.

"Persönliche Komponenten" sind im Derby nicht vorhanden

Ist das Aufeinandertreffen vom Sonntag nun aber wirklich ein Derby? Da gehen die Meinungen der Coaches doch etwas auseinander. Eine richtige Rivalität bestehe nicht, sagt Hulsey. "Man kennt sich natürlich, aber sonst haben wir eher weniger miteinander zu tun". Für Scherer trifft der Begriff hingegen teilweise zu, "zumindest, wenn man sieht, wie weit wir sonst zu unseren Gegnern fahren müssen." Allerdings, so schränkt auch er ein: "Persönliche Komponenten sind nicht vorhanden. Abgesehen davon, dass ich ein paar der Hackenheimer Spieler früher in der Jugend selbst trainiert habe."





