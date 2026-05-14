Landesliga-Ticket im Visier: Südwest empfängt Deutz 05 zum Top-Spiel

Stürzt die DJK Südwest den Tabellenführer? – Foto: Marie Piorkowski

Vier Spieltage vor Ultimo brennt in der Bezirksliga 1 die Hütte, wenn das scharf gestellte Spitzentrio in die alles entscheidenden Wochen um die Landesliga-Tickets biegt. Das Epizentrum der Spannung liegt dabei im direkten Duell zwischen der DJK Südwest und dem Spitzenreiter Deutz 05, die lediglich durch einen hauchdünnen Zähler voneinander getrennt sind. Während die Gastgeber mit drei Zu-null-Siegen in Folge und einem nahezu fitten Kader vor Selbstvertrauen strotzen, muss die Deutzer Offensivabteilung eine weitere Hiobsbotschaft hinnehmen. "Lachender Zweiter" könnte der SV Schönenbach werden, der im Heimspiel gegen die SpVg Rheindörfer allerdings eine hohe Hürde zu nehmen hat.

Kann Rheinsüd die Kölner Klassenerhalts-Party noch vertagen? Kann sich der SC Schwarz-Weiß Köln gegen den FC Rheinsüd Köln aller Abstiegssorgen entledigen? Die Gastgeber (Platz 12, 29 Punkte) schielen trotz einer respektablen Rückrunde immer noch nervös über die Schulter auf die Abstiegsränge, während Rheinsüd mit der breiten Brust von vier Siegen in Folge anreist. Zwar trennen Schwarz-Weiß beruhigende sechs Zähler vom „roten Bereich“, doch angesichts des schweren Restprogramms und der Konkurrenz, die noch gegen das abgeschlagene Schlusslicht Brühl ran darf, ist man weit davon entfernt, den Sekt kaltzustellen. Rheinsüd hingegen will seinen Lauf krönen und beweisen, dass sie auch gegen Teams mit dem Messer zwischen den Zähnen die spielerische Oberhand behalten.

SW-Trainer Sven Müller mahnt vor der Partie eindringlich zur Bodenhaftung und verweist auf die Unwägbarkeiten der Konkurrenz. „Für mich ist es immer schwierig, vorzeitig vom Klassenerhalt zu sprechen, solange er rechnerisch noch nicht unter Dach und Fach ist“, betont Müller und erinnert schmerzlich daran, dass sein Team bisher als einziges gegen Brühl patzte. Angesichts des schwierigen Restprogramms fordert er vollste Konzentration auf die eigenen Stärken. Das 0:3 aus dem Hinspiel dient ihm dabei als mahnendes Beispiel für die Qualität der Gäste, die er als „sehr gut strukturierte Mannschaft“ bezeichnet. Müller setzt für Sonntag vor allem auf den mentalen Faktor und die Lehren aus den Siegen gegen andere Top-Teams: „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe und bin überzeugt: Am Ende wird die Mannschaft gewinnen, die über 90 Minuten den Sieg einfach ein Stück mehr will!“ Rheinsüd-Coach Stefan Krämer möchte den Gastgebern den entscheidenden Schritt zur Rettung keineswegs leicht machen. „Wir hoffen natürlich, diese Entscheidung noch eine Woche verzögern zu können“, gibt Krämer mit einem Augenzwinkern, aber klarem sportlichem Ehrgeiz zu Protokoll. Er weiß genau, dass gegen Mannschaften im Abstiegskampf nur eine Tugend zählt: die absolute „Geiligkeit“ auf den Platz zu bringen und intensiv in den Zweikämpfen zu arbeiten. Ein Dorn im Auge ist Krämer allerdings die Chancenverwertung der letzten Wochen, die er gegen Schwarz-Weiß als kritischen Erfolgsfaktor identifiziert. Er warnt davor, die Kölner trotz ihrer Tabellenlage zu unterschätzen, da sie jede Nachlässigkeit „defensiv wie offensiv sofort bestrafen werden“. Das Ziel: Den Schwung der Siegesserie mitnehmen und durch Effektivität vor dem Tor den Auswärtssieg erzwingen.

So., 17.05.2026, 15:15 Uhr DJK Südwest Köln DJK Südwest Sportvereinigung Deutz 05 Deutz 05 15:15 PUSH

Südwest bläst zum Angriff auf den Deutzer Thron Eine heiße Endphase hält die Bezirksliga 1 parat. Vier Spieltage vor dem Ende empfängt der Tabellendritte DJK Südwest Köln den Spitzenreiter Deutz 05. Ein einziger Punkt trennt die beiden Top-Teams, die beide den direkten Sprung in die Landesliga vor Augen haben. Während Südwest mit der Empfehlung von drei Zu-null-Siegen in Folge und einer fast makellosen Personalliste antritt, muss Deutz 05 beweisen, dass sie trotz personeller Rückschläge die Nerven behalten, um die Tabellenführung im Kölner Südwesten zu verteidigen. Da der dritte Platz am Ende die bittere Rolle des Zuschauers beim Aufstiegsjubel bedeuten könnte, steht für beide Teams eine Menge auf dem Spiel. Südwest-Trainer Daniel Errens macht keinen Hehl daraus, wie sehr er sich auf diesen Kracher freut. Durch die Hausaufgaben der letzten Wochen habe man das Etappenziel erreicht: „Wir mischen in der absoluten Spitzengruppe mit und können in diesem Topspiel jetzt ein gewichtiges Wörtchen mitreden“, so Errens sichtlich zufrieden. Zwar bezeichnet er die Gäste als die „wohl spielstärkste Mannschaft der Liga“, doch sein Team strotzt nach den jüngsten Erfolgen vor Selbstvertrauen. „Wir wollen es den Deutzern extrem schwer machen, uns zu knacken, und werden wieder alles in die Waagschale werfen, um ihnen aus einer kompakten Defensive heraus Paroli zu bieten“, kündigt der Coach an. Ein entscheidender Faktor könnte dabei die personelle Lage sein, denn laut Errens ist der Kader „zu 98 Prozent fit“. Dass man personell aus dem Vollen schöpfen könne, sei in einem solchen Topspiel oft das „Zünglein an der Waage“. Beim Tabellenführer bemüht sich Trainer Hannes Diekamp um eine gewisse Gelassenheit, auch wenn er die Brisanz der Partie keineswegs kleinredet. Für ihn ist es zwar ein wichtiges Spiel, aber „definitiv kein Endspiel“, da auch danach noch neun Punkte zu vergeben seien. Dennoch brennt seine Mannschaft darauf, Revanche für die Hinspielniederlage zu nehmen: „Wir wollen die Niederlage aus dem Hinspiel unbedingt gerade rücken, haben richtig Bock auf die Aufgabe und werden alles reinwerfen.“ Ein Wermutstropfen ist allerdings die personelle Situation in der Offensive, die Diekamp Sorgen bereitet: „Es trifft uns momentan leider ein Schlag nach dem anderen, aber wir werden auch das auffangen.“ Trotz des zusätzlichen Ausfalls von Niklas Grob ist das Ziel klar definiert: Die Deutzer wollen mit der richtigen Einstellung Gas geben, um am Ende „etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen“ und den Platz an der Sonne zu behaupten.

Alles-oder-nichts in Schönenbach Der Aufstiegskampf biegt auf die absolute Zielgerade ein, und der SV Schönenbach zieht im packenden Dreikampf an der Spitze den letzten Joker. Mit Wolfgang Müller als neuem Mann an der Seitenlinie will der Tabellenzweite den entscheidenden Impuls setzen, um im Fernduell mit Südwest und Deutz keine Federn zu lassen. Während Schönenbach mit dem Rückenwind eines 3:1-Erfolgs in Heiligenhaus antritt, gleicht die Reise für die SpVg Rheindörfer einem Gang in den „Last-Chance-Saloon“. Nach der unglücklichen 0:1-Pleite gegen Südwest hängen die Aufstiegshoffnungen der Gäste nur noch an einem seidenen Faden – ein Sieg im Oberbergischen ist die absolute Voraussetzung, um das Fünkchen Resthoffnung auf die Landesliga am Leben zu erhalten. Der neue Schönenbacher Coach Wolfgang Müller lässt vor seinem Heimdebüt keine Zweifel an der Marschroute aufkommen und schwört sein Team auf eine kompromisslose Schlussphase ein. „Am Sonntag steht für uns das erste von vier Endspielen an, weshalb wir ganz konzentriert von Spiel zu Spiel schauen“, betont Müller die Bedeutung der Partie. Er ist sich der psychologischen Drucksituation des Gegners bewusst und stuft die Begegnung als Schicksalsspiel für die Kölner ein: „Nach ihrer Niederlage gegen Südwest ist es für die Rheindörfer wohl die letzte, am seidenen Faden hängende Chance, in der aktuellen Tabellenkonstellation noch einmal Boden gutzumachen.“ Müller setzt dabei voll auf den Heimvorteil, um den Platz an der Sonne bzw. direkt dahinter zu zementieren. Sein Ziel ist es, die „Heimstärke voll auszunutzen“ und sich mit einem weiteren Dreier „endgültig in der Tabelle festzubeißen“. Für die Rheindörfer hingegen geht es um Wiedergutmachung für einen Nachmittag an dem man trotz leidenschaftlicher Unterzahl-Leistung am Ende mit leeren Händen dastand. Das 2:2 aus dem Hinspiel hat bewiesen, dass man spielerisch durchaus in der Lage ist, den Schönenbachern Paroli zu bieten. Doch in der aktuellen Phase der Saison zählt nur noch das nackte Ergebnis. Sollte die Spielvereinigung im Oberbergischen stolpern, wäre der Traum vom Aufstieg wohl endgültig ausgeträumt.

Bergfried will Revanche gegen den HSV Tabellarisch findet die Partie zwischen SV Bergfried Leverkusen und dem Heiligenhauser SV zwar im gesicherten Mittelfeld statt, doch die Gastgeber wollen ihre beeindruckende Rückrundenbilanz mit einem weiteren Heimsieg veredeln. Auf der Gegenseite reist der HSV mit der Empfehlung eines 2:0-Sieges aus dem Hinspiel an. Auch wenn der Klassenerhalt für die Heiligenhauser angesichts des Vorsprungs eigentlich nur noch Formsache ist, will die Mannschaft von Andy Esins nach der jüngsten 1:3-Niederlage gegen Schönenbach beweisen, dass sie auch gegen die formstarken Leverkusener bestehen kann. Bergfried-Trainer Stefan Müller blickt mit einer Mischung aus Vorfreude und Respekt auf die kommende Aufgabe. Der HSV sei ein „unangenehmer Gegner“, der vor allem durch seine körperliche Robustheit und ein „in sich sehr gewachsenes“ Gefüge besticht. Für Müller liegt der Schlüssel zum Erfolg darin, den eigenen spielerischen Ansatz konsequent durchzudrücken und die Fehlerquote drastisch zu senken. Er erinnert sich nur ungern an das erste Aufeinandertreffen der Saison: „Im Hinspiel haben wir uns nämlich zu viele Schnitzer erlaubt und sind dafür direkt bestraft worden. Zwei kapitale Fehler führten zu zwei Gegentoren.“ Das Ziel für Sonntag ist daher klar: „viele Ballbesitzphasen haben und vor allem unsere eigenen Fehler minimieren.“ Müller sieht sein Team dank des Sieges der Vorwoche „wieder mit Rückenwind unterwegs“ und erwartet ein enges Spiel auf Augenhöhe, in dem die Tagesform den Ausschlag geben wird. Auf der Gegenseite ordnet Andy Esins die Favoritenrolle vor dem Anpfiff klar den Gastgebern zu. „Wir begegnen den Leverkusenern mit großem Respekt. Sie spielen eine sehr gute Rückrunde und sind in der Lage, jeden Gegner zu schlagen“, erklärt der HSV-Coach. Für ihn steht fest, dass Bergfried auf dem Papier und unter Berücksichtigung der aktuellen Formkurve „sicher in der Favoritenrolle“ ist. Dennoch sieht er für seine Mannschaft die Chance, den nächsten Entwicklungsschritt zu machen und das Verhältnis zwischen gezeigter Leistung und dem tatsächlichen Ertrag zu korrigieren. Um in Steinbüchel zu punkten, sei die Einstellung der Spieler elementar: „Dafür brauchen wir eine hohe Leidensfähigkeit, Leidenschaft, Mut und Überzeugung – vor allem in den letzten Dritteln, sowohl offensiv als auch defensiv.“

Hürth II will mit Pflichtsieg den Klassenerhalt festzurren Für die Reserve des FC Hürth zählt am kommenden Spieltag nur ein einziges Szenario: Drei Punkte gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht SC Brühl. Nach der denkbar knappen und schmerzhaften 2:3-Niederlage gegen Jan Wellem, bei der man eine Zwei-Tore-Führung noch aus der Hand gab, brennt die Mannschaft von Thomas Frohn darauf, vor heimischer Kulisse wieder ein Erfolgserlebnis zu feiern. Mit 31 Punkten auf der Habenseite rangiert Hürth II derzeit auf dem elften Tabellenplatz. Ein Sieg gegen die Schlossstädter wäre ein Meilenstein, um die letzten Zweifel am Klassenerhalt im Mai 2026 endgültig zu beseitigen. Thomas Frohn, Trainer des FC Hürth II, lässt in seiner Vorbereitung auf den Sonntag daher keine Nachlässigkeiten zu. Er fordert von seinen Jungs die gleiche Intensität wie gegen die Top-Teams der Liga. „Wir sind die gesamte Woche über hochkonzentriert und fokussiert auf das Spiel gegen Brühl. Wir wollen mit aller Entschlossenheit die drei Punkte in Hürth behalten, um damit einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen“, erklärt Frohn.

Jan Wellem fordert die "Beinchensteller" vom Bergsegen Im bergischen Duell zwischen dem TV Hoffnungsthal und dem SSV Jan Wellem prallen am kommenden Sonntag zwei völlig unterschiedliche Gefühlswelten aufeinander. Während Jan Wellem (51 Punkte, Platz 4) mit dem Rückenwind eines 3:2-Sieges gegen Hürth II anreist und bei fünf Punkten Rückstand auf den Aufstiegsplatz die Hoffnung auf die Landesliga am Leben hält, herrscht in Hoffnungsthal derzeit eine Mischung aus sportlicher Tristesse und strategischem Fokus auf die unteren Mannschaften. Nach der herben 1:6-Niederlage in Frielingsdorf geht es für die Hausherren vor allem darum, sich gegen eine „absolute Top-Mannschaft“ ordentlich aus der Affäre zu ziehen, während für die Gäste aus Bergisch Gladbach im Aufstiegs-Poker schlichtweg nur ein Dreier zählt. Maciek Gawlik, der sportliche Leiter des TV Hoffnungsthal, geht mit der aktuellen Situation offen um. „Wir dümpeln aktuell ergebnistechnisch ein wenig vor uns hin, womit wir natürlich nicht zufrieden sein können“, räumt Gawlik ein, sieht die Leistungen der Mannschaft jedoch differenzierter als die nackten Ergebnisse. Dennoch macht er keinen Hehl daraus, dass der Fokus des Vereins derzeit auch auf anderen Schauplätzen liegt: „Unsere Priorität liegt momentan darauf, dass unsere zweite und dritte Mannschaft nicht absteigen.“ Trotz dieser Priorisierung würde man Jan Wellem, die laut Gawlik „oben noch einmal voll angreifen wollen“, nur zu gerne ärgern. „Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir ihnen am Wochenende ein Beinchen stellen könnten“, gibt er die Marschroute als potenzieller Party-Crasher vor, blickt aber auch schon sehnsüchtig auf das Saisonende: „Ich bin froh, wenn die Saison bald beendet ist. Dann können wir uns voll auf die Vorbereitung der neuen Spielzeit konzentrieren.“ Auf der Gegenseite ist sich Jan-Wellem-Trainer David Gsella der Schwere der Aufgabe bewusst. „Das wird eine schwere Aufgabe gegen Hoffnungsthal, auch wenn sie gerade einen kleinen Negativlauf haben. Es ist eine gute Truppe, die besonders zu Hause sehr unangenehm sein kann“, warnt Gsella seine Elf. Um den Anschluss nach ganz oben nicht endgültig zu verlieren, fordert er von seinen Schützlingen absolute Präsenz in den Zweikämpfen und eine „Top-Leistung“. Gsella lässt dabei keine Zweifel an der Zielsetzung aufkommen: „Wir wollen den Druck oben aufrechterhalten – dafür zählen am Ende nur drei Punkte, und wir werden alles reinhauen, um in Hoffnungsthal erfolgreich zu sein.“ Trotz personeller Fragezeichen setzt er darauf, die eigene Serie weiter auszubauen und die individuellen Momente mit dem Ball „zielstrebig auszuspielen“. Jan Wellem muss die Pflichtaufgabe im Bergischen lösen, um im Aufstiegsrennen nicht vorzeitig die Segel streichen zu müssen.

Zwischen Überlebenskampf und Serie: Ford Niehl fordert starken Aufsteiger Der Kölner Norden bereitet sich auf eine Partie vor, die für die Gastgeber aus Niehl den Charakter eines Schicksalsspiels trägt. Nach dem immens wichtigen Erfolg im direkten Duell gegen den TFC Köln hat der CfB Ford Niehl die Abstiegsränge zwar vorerst verlassen, doch die Luft bleibt bei nur zwei Punkten Vorsprung extrem dünn. Zu Gast ist der SV Frielingsdorf, der als Aufsteiger eine starke Saison spielt und nach dem jüngsten 6:1-Triumph gegen Hoffnungsthal mit vor Stolz geschwellter Brust anreist. Da sich die direkte Konkurrenz im Tabellenkeller an diesem Wochenende gegenseitig die Punkte abnimmt, bietet sich für Niehl die goldene Gelegenheit, sich im Kampf um den Klassenerhalt ein entscheidendes Polster zu erarbeiten. Niehls Trainer Yannick Zierden zeigt sich beeindruckt von der Entwicklung der Gäste und spart nicht mit Anerkennung. „Mit Frielingsdorf erwartet uns das aktuell formstärkste Team der Liga“, zollt Zierden dem Gegner Respekt. Er stellt seine Mannschaft darauf ein, dass die Bergischen nach ihren jüngsten Erfolgen mit einer „dementsprechend breiten Brust“ auflaufen werden. Für den Coach der Niehler ist die Marschroute nach der langen Durststrecke klar: Der Erfolg gegen den TFC darf nur der Anfang gewesen sein. Zierden setzt darauf, dass seine Mannschaft den positiven Schwung konserviert und auf heimischer Anlage genau dort anknüpft, wo sie zuletzt aufgehört hat. Das Ziel ist unmissverständlich: „Ganz klar drei Punkte!“, so der Trainer, der die Bedeutung dieses Duells für die kommenden Wochen vollends verinnerlicht hat. Andreas Dreiner, Übungsleiter des SV Frielingsdorf, stellt seine Truppe derweil auf einen „heißen Tanz“ ein. Er weiß genau, dass der Gegner nach dem Befreiungsschlag gegen den TFC alles daran setzen wird, dem Aufsteiger das Leben schwer zu machen. Dreiner erinnert sich dabei gut an das Hinspiel, in dem man sich torlos trennte und Niehl als „fußballerisch gute Mannschaft“ wahrnahm. Trotz des bereits sicher eingetüteten Klassenerhalts verspürt der SVF keinerlei Lust auf einen gemütlichen Saisonausklang. „Wir verfolgen weiterhin unsere internen Ziele und wollen am Wochenende definitiv den Dreier aus Köln entführen“, gibt Dreiner die Richtung vor. Man dürfe kein Prozent weniger geben, nur weil der Klassenerhalt offiziell fix sei. Stattdessen wolle man alles in die Waagschale werfen, um die beeindruckende Serie von drei Siegen in Folge weiter auszubauen.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr FC Germania Zündorf 1913 FC Zündorf Türkischer FC Köln 2001 TFC Köln 15:00 PUSH