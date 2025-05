Landesliga-Team des VfB 03 Hilden zerfällt

Ungewöhnlich groß war der Auftrieb beim letzten Heimspiel des Oberligisten VfB 03 Hilden. Das lag aber nicht allein an den zahlenden Zuschauern, vielmehr begrüßte der Vorstand des Fußballvereins am Freitagabend Gäste des Hildener Industrievereins und des Business Network International auf der Anlage an der Hoffeldstraße. Die Einladung war Teil der Marketing-Offensive, die der Klub für die neue Saison startete, nachdem der Absprung von drei großen Sponsoren öffentlich wurde.

Der VIP-Raum war daher gut gefüllt und der Auftrag an die Mannschaft von Tim Schneider deutlich formuliert. „Wir sollten ein Feuerwerk abbrennen“, gab der Trainer des VfB 03 die Ansage des Vorsitzenden Maximilian Kulesza wieder. Dahinter verbarg sich der Wunsch, mit einer attraktiven Vorstellung auf dem Kunstrasen Geschmack auf finanzielle Unterstützung zu machen. Das gelang mit einer durchaus flotten Partie gegen den abstiegsgefährdeten Mülheimer FC, der sich am Ende mit 1:3 geschlagen geben musste. Einziges Manko aus Hildener Sicht: Die Torausbeute ließ angesichts vieler guter, aber vergebener Chancen zu wünschen übrig.

Als Trainer Tim Schneider das Team als Bezirksliga-Zweiter im Sommer 2020 in die Landesliga führte, war die Freude im Verein groß, endlich über einen adäquaten Unterbau für die Oberliga-Mannschaft zu verfügen und damit jungen Spielern im Klub eine aussichtsreiche Perspektive zu bieten. Schneider selbst bekam danach das Amt als Chefcoach der Ersten angetragen. Inzwischen ist er im fünften Jahr für das Oberliga-Team verantwortlich. In dieser Zeit hatte die Zweite drei verschiedene Cheftrainer: Auf den Kölner Fabian Nellen folgten der Ur-VfBer Manuel Mirek und zuletzt Philipp Schütz, der sich 2019 als Jugend-Trainer im Verein mit dem Aufstieg in die U 19-Bundesliga für höhere Aufgaben empfahl.

Aufgabe des Trainers: Ungewiss!

Chefcoach Schütz hat noch einen Vertrag für ein weiteres Jahr. Welche Aufgabe er in der kommenden Saison übernimmt? Das steht noch in den Sternen. Denn Stand jetzt droht der Zerfall der Landesliga-Mannschaft. Die bekam vor zwei Wochen die Nachricht überbracht, dass der VfB 03 angesichts der Entwicklung im Sponsorenbereich sparen muss und deshalb die Aufwandsentschädigungen auf eine Punktprämie reduzieren will. „Der Zeitpunkt überraschte, da hatte auch ich erst einmal zu schlucken – mir ging es dabei um die Jungs“, gestand Phlipp Schütz.

Rückblickend gab es die ersten Anzeichen wohl schon im März. Vier Wochen vor dem Saisonende schlug die negative Kunde jetzt aber wie der Blitz ein. „Der Zeitpunkt war schon sehr unglücklich vier Wochen vor Toresschluss“, bestätigt Kai Stanzick. Der Kapitän der Reserve stellt fest: „Die Kommunikation war generell nicht so gut. Alle hatten schon zugesagt, jetzt sehen die jungen Spieler nicht die Perspektive für die Zukunft.“ Derweil erklärt Philipp Schütz: „Die Vorbereitung war schon komplett durchgeplant. Aber man muss diese Entscheidung respektieren und akzeptieren. Für so einen Verein ist es schon sehr bedeutsam, wenn Sponsoren abspringen.“

Nach dem initialen Gespräch zwischen Vorstand und Landesliga-Reserve schien der sportliche Schaden zunächst klein, denn das Gros der Truppe erklärte, bleiben zu wollen. Einige Tage und eine Diskussion im Mannschaftskreis später wandelte sich jedoch das Blatt. „Der Großteil der Spieler bleibt nicht im Verein – Stand jetzt“, berichtete Maximilian Kulesza am vergangenen Freitag im Gespräch mit unserer Redaktion. „Das ändert sich stündlich. Vor dem 30. Juni weiß man gar nichts“, sagte der Sportliche Leiter Toni Molina.

Die Kaderplanung also ähnlich dynamisch wie die Aufstellung eines Wirtschaftsplans für die neue Spielzeit? „Viele Sponsoren sagen nicht zu Beginn, sondern erst im Laufe der Saison zu“, weiß Kulesza aus Erfahrung. Aktuell forciert der Vorstand auf allen Kanälen die Werbung für neue Mitglieder im Business-Club des VfB 03. „Wir legen keinen Wert auf einen großen Partner, sondern auf viele kleine Partner“, erläutert Marketing-Chef Daniel Wittke in einem frisch produzierten Werbe-Video.

Derweil steht das aktuelle Landesliga-Team vor dem Zerfall. „Es ging den Jungs nicht um das Thema Geld, sondern es waren andere grundlegende Dinge, die nicht gepasst haben. Es gab viele Kleinigkeiten – und die Antworten waren nicht zufriedenstellend. Und wenn dann der Stein einmal ins Rollen kommt ...“, erzählt Philipp Schütz. Von einer Art Domino-Effekt spricht auch Kai Stanzick: „Geld war nicht das Problem. Wir hätten auch ohne gespielt. Wenn der erste sagt, ich mache es nicht, entsteht aber so eine Welle. Das Team, so wie es jetzt ist, spielt nicht mehr so zusammen. Und wenn viele Externe kommen,dann ist es nicht mehr das, was die Zweite ausgezeichnet hat. Die Zweite war oft ein Sprungbrett Richtung erste Mannschaft. In Bezug auf die Erste ist das sehr schade.“ Der 27-Jährige profitierte selbst von dieser Durchlässigkeit und kam so zu zehn Oberliga-Auftritten.

Tkacik geht zum SC Unterbach

Während Stanzick noch nicht weiß, wie es für ihn weitergeht, zog sein Teamkollege Jan Tkacik, der Anfang der Saison noch im erweiterten Oberliga-Kader stand und sechs Mal zum Einsatz kam, bereits die Konsequenz. Vor zwei Tagen meldete A-Kreisligist SC Unterbach den 21-jährigen Linksfuß als Neuzugang.

Für die Hildener Landesliga-Truppe stehen in dieser Saison noch drei Begegnungen auf dem Spielplan. Den Anfang macht am kommenden Sonntag die Partie beim Tabellennachbarn SG Unterrath – Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Dann folgen zum Abschluss noch die beiden Heimspiele an der Hoffeldstraße gegen den Vierten FC Remscheid (25. Mai, 13 Uhr) und den Neunten TuRU Düsseldorf (1. Juni, 13 Uhr). „Wir wollen die Saison vernünftig zu Ende bringen. Grundsätzlich ist die Stimmung gut. Die Jungs trainieren normal und wir haben uns vorgenommen, Knallgas zu geben, wollen versuchen, die Situation bestmöglich auszublenden und die letzten Spiele noch zu gewinnen“, gibt Philipp Schütz den Plan seiner Mannschaft wieder. Derweil muss sich der Gesamtverein „neu aufstellen und sortieren“.