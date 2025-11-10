Landesliga SW: Schlüsselszenen laufen gegen Pfaffenhofen im Top-Spiel

Der FSV Pfaffenhofen unterliegt unglücklich gegen Durach im Landesliga-Top-Spiel. Der SC Oberweikertshofen hat einen Befreiungsschlag in Aystetten verpasst und bleibt auf einem direkten Abstiegsplatz. Acht Tore bekamen die Fans am Sonntagnachmittag in Jetzendorf zu sehen.
Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen: »Leider haben wir es heute verpasst, etwas Zählbares aus Durach mitzunehmen. Die ersten 30 Minuten war Durach die stärkere Mannschaft und ging verdient in Führung. Anschließend kamen wir immer besser ins Spiel und konnten vor der Halbzeit den Ausgleich erzielen.
Die beste Phase hatten wir zwischen Minute 45 und 60. Hier hätten wir durchaus in Führung gehen können. Die Gelb-Rote Karte hat uns in dieser Phase sehr wehgetan, trotzdem konnten wir auch zu zehnt Durach von unserem Tor weghalten. Besonders ärgerlich ist es, dass wir in Unterzahl meiner Meinung nach einen klaren Handelfmeter bekommen müssen, welchen der Schiedsrichter übersah. Wir müssen uns aber an der eigenen Nase fassen, denn leider haben wir uns bei der Entstehung zum 1:2 nicht clever angestellt. Dass dadurch das entscheidende 2:1 fällt, tut natürlich nochmal mehr weh. In meinen Augen war es ein Unentschieden-Spiel, bei welchem die Schlüsselszenen nicht für uns gelaufen sind. Wir müssen aus der Niederlage lernen und werden bis zur Winterpause weiter intensiv arbeiten.«
Im Topspiel gastierte der FSV Pfaffenhofen beim VfB Durach. Der Tabellenzweite ging dabei früh in Führung durch Tobias Seger (7.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielte Luka Brudtloff dann den Ausgleich (45 + 2) für die Gäste.
Die zweite Halbzeit startete zunächst ruhig, bis in der 60. Spielminute Daniel Zanker mit Gelb-Rot dem Platz verwiesen wurde. Pfaffenhofen war nun in Unterzahl. Die Gastgeber nutzten dies aus und erhöhten auf 3:1. Torschützen waren Tobias Seger (80.) und Manuel Methfessel (92.). Damit blieb der VfB Tabellenzweiter und gewinnt das Topspiel.
VfB Durach – FSV Pfaffenhofen/Ilm 3:1
VfB Durach: Julian Methfessel, Marcel Thiel, Manuel Schäffler, Timo Hössl (82. Tobias Steidle), Niklas Eggensperger, Gregor Mürkl, Marco Faller (34. Tim Seefried), Mark Nosdrin (73. Manuel Durst), Manuel Methfessel, Tobias Seger (87. Lukas Holderied), Nikolas Leibbrandt (79. Jannis Pfäffle) - Trainer: Julian Feneberg
FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Yasin Keskin, Daniel Zanker, Samuel Zrieschling, Simon Berger, Paul Starzer (91. Manuel Riebold), Jonas Redl (86. Paolo Cipolla), Simon Heigl (85. Sebastian Waas), Luka Brudtloff (70. Maurice Untersänger), Gabriel Hasenbichler (71. Stefan Liebler), Stefan Liebler - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich
Schiedsrichter: Magnus Gehrwald (Irlbach) - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Tobias Seger (7.), 1:1 Luka Brudtloff (45.+2), 2:1 Tobias Seger (80.), 3:1 Manuel Methfessel (90.+2)
Gelb-Rot: Daniel Zanker (60./FSV Pfaffenhofen/Ilm/)
Im Duell der beiden Tabellennachbar behielt der SV Manching am Sonntagnachmittag beim TSV Jetzendorf klar die Oberhand und gewann mit 5:3. Der TSV erwischte den besseren Start und führte nach zwölf Minuten durch Dustin Kothmair mit 1:0.
Per Doppelschlag drehte der SVM Mitte der ersten Hälfte die Partie. Johannes Dexl (22.) und Rainer Meisinger (26.) stellten auf 2:1, ehe Fabian Neumayer bis zur Pause sogar auf 3:1 für die Gäste erhöhen konnte.
Nach dem Seitenwechsel war es dieses Mal die Elf von Cüneyt Köz, die den ersten Wirkungstreffer zum 4:2 durch Sebastian Graßl setzte. Stefan Stöckl verkürzte nach 63 Minute nauf 2:4, doch im Gegenzug stellte Marcel Posselt den alten Abstand wieder her. Lukas Endres sorgte in der 78. Minute für den Schlusspunkt zum 5:3-Endstand.
TSV Jetzendorf – SV Manching 3:5
TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Benedict Geuenich (71. Florian Kobold), Frederic Rist (64. Bryan Beyreuther), Dustin Kothmair, Thomas Nefzger, Tim Greifenegger, Wlad Beiz, Leon Nuhanovic, Stefan Stöckl, Niklas Schröder (58. Lukas Endres), Hannes Frank (58. Kevin Bromm) - Trainer: Markus Pöllner
SV Manching: Thomas Obermeier, Maximilian Eberwein, Emanuel Gstettner, Johannes Dexl (70. Luca Oehler), Dzenis Seferovic (93. Daniel Schweiger), Rainer Meisinger (81. Luca Bienek), Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Nico Daffner, Fabian Neumayer (93. Leon Bojaj), Leon Peric - Trainer: Cüneyt Köz
Schiedsrichter: Mika Hierzegger (Weidenbach) - Zuschauer: 175
Tore: 1:0 Dustin Kothmair (12.), 1:1 Johannes Dexl (22.), 1:2 Rainer Meisinger (26.), 1:3 Fabian Neumayer (31.), 1:4 Sebastian Graßl (57.), 2:4 Stefan Stöckl (63.), 2:5 Marcel Posselt (64.), 3:5 Lukas Endres (78.)
Bittere Niederlage für den SC Oberweikertshofen im Kellerduell beim SV Cosmos Aystetten. Die Mannschaft von Spielertrainer Simon Schröttle musste sich vor 120 Zuschauern am Ende mit 0:1 geschlagen geben und bleibt damit auf einem direkten Abstiegsplatz zur Bezirksliga.
Das goldene Tor für die Gastgeber gelang Kevin Makowski Mitte der ersten Hälfte. Aystetten rehabilitiert sich für die 0:6-Klatsche gegen Aindling im letzten Spiel und klettert durch den Heimsieg auf den ersten Nichtabstiegsplatz in der Landesliga Südwest.
SV Cosmos Aystetten – SC Oberweikertshofen 1:0
SV Cosmos Aystetten: Daniel Mrozek, Maximilian Heckel, Dominik Isufi, Arlind Qarri (90. Benjamin Isek), Dejan Mijailovic (84. Elija Hanrieder), Sebastian Kempf (89. Edward Schäfer), David Schwab (69. Hardy Noack), Dejan Durašinović (69. Philipp Toth), Marcel Burda, Raphael Marksteiner, Kevin Makowski - Trainer: Thomas Hanselka
SC Oberweikertshofen: Marco Dzwonik, Kilian Lachmayr, Christoph Sdzuy (80. Valentin Leibelt), Fabian Willibald, Andreas Volk, Simon Schröttle, Lukas Kopyciok (74. Nico Scheibner), Elias Eck (30. Yenal Strauß), Moritz Leibelt, Nabil Tcha-Zodi, Maximilian Schuch - Spielertrainer: Simon Schröttle
Schiedsrichter: Ken Eichentopf (München) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Kevin Makowski (22.)
Gelb-Rot: Kilian Lachmayr (77./SC Oberweikertshofen/)
Um 13:00 Uhr trafen zwei alte Bekannte aufeinander. Dachau 65 empfing den FC Sonthofen. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit fiel das erste Tor. Top-Torschütze John Haist brachte die Gastgeber mit dem 1:0 (45 + 1) in Führung. Mit diesem Zwischenstand verließen beide Mannschaften das Feld in Richtung Kabine.
Nach der Pause nahmen die Gäste einen Dreifach-Wechsel vor. Dieser zeigte Wirkung: In der 63. Spielminute glich Diar Blaku mit dem 1:1 aus. Das Endergebnis war schließlich besiegelt. Beide Mannschaften profitierten von diesem Remis und rutschten aufwärts in der Tabelle.
TSV 1865 Dachau – 1. FC Sonthofen 1:1
TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Stefan Vötter, Nikolaus Grotz, Leon Pfeiffer (73. Antonios Masmanidis), Sven Kosel, Albin Zekiri (58. Kerim Özdemir), Sebastian Mitterhuber, Berkant Barin (87. Ruben Milla Nava), Dino Burkic (64. Sebastian Löser), Lorenz Knöferl (82. Georgios Dafermos), John Haist - Trainer: Christian Doll
1. FC Sonthofen: Marco Zettler, Tobias Schmölz, Johnny Martin, Maurice Jaumann, Armin Bechter (46. Tim Lorenz), Jannik Holzapfel, Stefan Sucur (46. Musa Youssef), Marko Jozic (74. Marc Lorenz), Diar Blaku, Sebastian Streit (58. Phillip Simon), Andreas Hindelang - Trainer: Oleg Weber - Spielertrainer: Andreas Hindelang
Schiedsrichter: Johannes Heider (Bissingen) - Zuschauer: 57
Tore: 1:0 John Haist (45.+1), 1:1 Diar Blaku (63.)