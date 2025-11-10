Landesliga SW: Schlüsselszenen laufen gegen Pfaffenhofen im Top-Spiel

Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen: »Leider haben wir es heute verpasst, etwas Zählbares aus Durach mitzunehmen. Die ersten 30 Minuten war Durach die stärkere Mannschaft und ging verdient in Führung. Anschließend kamen wir immer besser ins Spiel und konnten vor der Halbzeit den Ausgleich erzielen.

Die beste Phase hatten wir zwischen Minute 45 und 60. Hier hätten wir durchaus in Führung gehen können. Die Gelb-Rote Karte hat uns in dieser Phase sehr wehgetan, trotzdem konnten wir auch zu zehnt Durach von unserem Tor weghalten. Besonders ärgerlich ist es, dass wir in Unterzahl meiner Meinung nach einen klaren Handelfmeter bekommen müssen, welchen der Schiedsrichter übersah. Wir müssen uns aber an der eigenen Nase fassen, denn leider haben wir uns bei der Entstehung zum 1:2 nicht clever angestellt. Dass dadurch das entscheidende 2:1 fällt, tut natürlich nochmal mehr weh. In meinen Augen war es ein Unentschieden-Spiel, bei welchem die Schlüsselszenen nicht für uns gelaufen sind. Wir müssen aus der Niederlage lernen und werden bis zur Winterpause weiter intensiv arbeiten.«

Im Topspiel gastierte der FSV Pfaffenhofen beim VfB Durach. Der Tabellenzweite ging dabei früh in Führung durch Tobias Seger (7.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielte Luka Brudtloff dann den Ausgleich (45 + 2) für die Gäste.