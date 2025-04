Landesliga SW: Oberweikertshofen verliert – Pfaffenhofens Serie reißt

Der TSV Schwabmünchen schaffte einen knappen 1:0-Erfolg gegen den TSV Jetzendorf. Durch den Dreier klettern die Schwaben auf Platz zwei. Vor 182 Zuschauern erzielte Maximilian Aschner erst in der 76. Spielminute den Siegtreffer.

Der Tabellenletzte TV Erkheim schlug den Favoriten SV Manching mit 3:2. Die Elf von Andreas Köster musste schon 65 Gegentreffer hinnehmen. Nun feierte der TV Erkheim den fünften Sieg in der laufenden Spielzeit. Kurz vor Saisonende belegt die Mannschaft von Serkan Demir mit 48 Punkten den vierten Tabellenplatz.

Den ersten Treffer vor 160 Zuschauern erzielte Manuel Merk in der 53. Minute. In der 68. Minute erzielte Rainer Meisinger das 1:1 für den SV Manching. Zwei Minuten später knipste Merk zum zweiten Mal. Kurz vor Schluss sorgte Fabian Schölhorn für die Entscheidung für den Tabellenletzten. Der letzte Treffer der Partie war nur mehr Ergebniskosmenti: Kemal Calik verkürzte erst in der 97. Minute auf 2:3.

