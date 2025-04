Landesliga SW: Meisterfrage vertagt – Kellner-Comeback nach 617 Tagen

Spiele am Sonntag

Die Jetzendorfer Negativserie hält an: Am Sonntagnachmittag unterlagt der stark personal geplagte TSV in Kempten mit 1:2. Bereits früh kassierte die Elf des scheidenden Stefan Kellner den Rückstand: In der 7. Minute knipste Adrian Krieger für die Heimelf. Vor der Pause gelang Stefan Stöckl zwar per Elfer der Ausgleich, doch Ahmed Mekhimar traf in der 70. Minute zur erneuten FCK-Führung. Kurz vor Schluss wechselte Kellner sich sogar selber ein, am Ausgang der Partie änderte sich aber nichts mehr. Für den 33-Jährigen war es das erste Spiel in der Landesliga seit dem 19. August 2023.

FC Kempten – TSV Jetzendorf 2:1

FC Kempten: Christoph Siebken, Luca Wollens (46. Sinan Kasoglu), Ivan Buric (65. Bastian Dillinger), Raphael Meßlang, Marcell Graf, Thilo Wilke, Ahmed Mekhimar (75. Louis Walter), Adrian Krieger (55. Kenta Watari), Ahmet Alkan (65. Cem Cevizci), Dugajin Miroci, Alexander Seifert - Trainer: Thilo Wilke

TSV Jetzendorf: Maximilian Betzin, Lorenz Kirmair, Frederic Rist, Dustin Kothmair, Luca Magiera, Thomas Nefzger (75. Niklas Schröder), Leon Grauvogl (87. Stefan Kellner), Alexander Beiz (79. Markus Pöllner), Julius Donnert, Florian Kobold (75. Erduart Rushiti), Stefan Stöckl - Trainer: Stefan Kellner

Schiedsrichter: Dominik Fober (Herrieden) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Adrian Krieger (7.), 1:1 Stefan Stöckl (38. Foulelfmeter), 2:1 Ahmed Mekhimar (70.)

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung